Коронавирус COVID-19: главные события 13 июня

Пассажиры в метрополитене Лондона, Великобритания | Источник: AFP 2020
В России выявлено 8 706 новых случаев COVID-19
Общее число случаев в стране достигло 520 129. За сутки умерли 114 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6829 человек. За прошедшие сутки полностью выздоровел 5271 человек, а за все время — 274 641 человек.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что полностью снимать введенные из-за пандемии ограничения пока рано. Представитель ВОЗ в России и ведущие московские врачи тоже высказали свое мнение, насколько своевременно снятие ограничительных мер.
Голикова: пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая
В этот день в России было выявлено более 11,6 тыс. новых случаев заражения. Тогда страна обогнала по общему количеству заразившихся (221 тыс.) Великобританию и Италию и вышла сразу на третье место в мире. Сейчас Россия остается на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19: ее обогнали Бразилия (828 тыс.) и США (2 млн).
В Пекине начали вводить режим «военного времени»
Глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». В начале жесткие ограничения вводятся в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка.
Их жители не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.
Официант обслуживает посетителей кафе на площади Сан-Марко в Венеции, Италия | Источник: AFP 2020
Биолог перечислила скрытые симптомы COVID-19
Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими.
Из-за коронавируса страдают легкие, сердце, почки и мозг
Вот уже полгода ученые и медики пытаются оценить вред, который наносит человеческому организму COVID-19, однако, несмотря на более чем 400 тыс. летальных исходов, миллионы переболевших и тысячи исследований и отчетов, картина так до конца и не прояснилась. Все больше данных свидетельствует о том, что вирус наносит непоправимый вред даже выздоровевшим пациентам.
В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
Возвращение из длительного режима изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия каждого человека, поэтому надо воспринимать этот период не как «возвращение» к чему-то старому, а как новый этап с новыми возможностями, советуют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.
Рекомендуется составлять план на весь день — это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроля.
Когда же ситуация станет стабильнее, можно строить планы на более продолжительный период, например, на неделю. Важно ставить перед собой реалистичные, выполнимые задачи и уже продумывать, чем можно будет заняться после полного снятия ограничительных мер.
Полицейские в Амритсаре, Индия | Источник: AFP 2020
«Вдвое больше голодных стало на улице»
За два месяца пандемии количество бездомных на столичных улицах выросло примерно в два раза. Спецкорреспондент «Ъ» Ольга Алленова провела с ними один вечер в центре Москвы и выяснила, кто их кормит и как они выживают.
Почему люди на карантине начали извиняться перед бывшими
Заставляют ли долгие часы, проведенные в изоляции из-за коронавируса, задумываться о разрушенных союзах? Ситуация с карантином вывела причины извинений людей перед бывшими партнерами на новый уровень.
Как московские музеи пережили пандемию
С 9 июня в Москве отменена самоизоляция, пропускной режим и график прогулок, а уже с 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники возобновят работу.
Находиться внутри можно будет только в масках и перчатках и с соблюдением социальной дистанции. Тем временем частные учреждения не спешат открываться: несмотря на обеспечение мер безопасности, риск заразиться коронавирусом для сотрудников и посетителей все еще высок.
Исследователи выяснили, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии
Ученые из Германии и Швейцарии провели опрос среди более чем тысячи взрослых в 35 странах мира и вывели общие черты «скупщиков». Оказалось, за дефицит туалетной бумаги в начале пандемии были ответственны добросовестные люди с высоким уровнем эмпатии и серьезным отношением к угрозе подхватить вирус.
Ранее ученые из университета Нового Южного Уэльса выяснили, что самыми «истеричными» покупателями в период коронавируса были жители Австралии.
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