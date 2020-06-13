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21:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 13 июня

Назван день, на который пришелся пик заражения COVID-19 в России, в Пекине начали вводить режим «военного времени», биолог перечислила скрытые симптомы болезни, а люди на карантине начали извиняться перед бывшими.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 713 571+139 872
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось427 578+4 423
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 661 680+79 411
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
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Пассажиры в метрополитене Лондона, Великобритания | Источник: AFP 2020

В России выявлено 8 706 новых случаев COVID-19

Общее число случаев в стране достигло 520 129. За сутки умерли 114 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 6829 человек. За прошедшие сутки полностью выздоровел 5271 человек, а за все время — 274 641 человек.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что полностью снимать введенные из-за пандемии ограничения пока рано. Представитель ВОЗ в России и ведущие московские врачи тоже высказали свое мнение, насколько своевременно снятие ограничительных мер.

Голикова: пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая

В этот день в России было выявлено более 11,6 тыс. новых случаев заражения. Тогда страна обогнала по общему количеству заразившихся (221 тыс.) Великобританию и Италию и вышла сразу на третье место в мире. Сейчас Россия остается на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19: ее обогнали Бразилия (828 тыс.) и США (2 млн).

В Пекине начали вводить режим «военного времени»

Глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». В начале жесткие ограничения вводятся в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка.

Их жители не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

Официант обслуживает посетителей кафе на площади Сан-Марко в Венеции, Италия | Источник: AFP 2020

Биолог перечислила скрытые симптомы COVID-19

Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращения объема легких и ухудшение функции почек, сообщила профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими.
Анча Баранова
Биолог

Из-за коронавируса страдают легкие, сердце, почки и мозг

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Вот уже полгода ученые и медики пытаются оценить вред, который наносит человеческому организму COVID-19, однако, несмотря на более чем 400 тыс. летальных исходов, миллионы переболевших и тысячи исследований и отчетов, картина так до конца и не прояснилась. Все больше данных свидетельствует о том, что вирус наносит непоправимый вред даже выздоровевшим пациентам.

В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции

Возвращение из длительного режима изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия каждого человека, поэтому надо воспринимать этот период не как «возвращение» к чему-то старому, а как новый этап с новыми возможностями, советуют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.

Рекомендуется составлять план на весь день — это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроля.

Когда же ситуация станет стабильнее, можно строить планы на более продолжительный период, например, на неделю. Важно ставить перед собой реалистичные, выполнимые задачи и уже продумывать, чем можно будет заняться после полного снятия ограничительных мер.

Полицейские в Амритсаре, Индия | Источник: AFP 2020

«Вдвое больше голодных стало на улице»

За два месяца пандемии количество бездомных на столичных улицах выросло примерно в два раза. Спецкорреспондент «Ъ» Ольга Алленова провела с ними один вечер в центре Москвы и выяснила, кто их кормит и как они выживают.

Почему люди на карантине начали извиняться перед бывшими

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Заставляют ли долгие часы, проведенные в изоляции из-за коронавируса, задумываться о разрушенных союзах? Ситуация с карантином вывела причины извинений людей перед бывшими партнерами на новый уровень.

Как московские музеи пережили пандемию

С 9 июня в Москве отменена самоизоляция, пропускной режим и график прогулок, а уже с 16 июня федеральные музеи и музеи-заповедники возобновят работу.

Находиться внутри можно будет только в масках и перчатках и с соблюдением социальной дистанции. Тем временем частные учреждения не спешат открываться: несмотря на обеспечение мер безопасности, риск заразиться коронавирусом для сотрудников и посетителей все еще высок.

Исследователи выяснили, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии

Ученые из Германии и Швейцарии провели опрос среди более чем тысячи взрослых в 35 странах мира и вывели общие черты «скупщиков». Оказалось, за дефицит туалетной бумаги в начале пандемии были ответственны добросовестные люди с высоким уровнем эмпатии и серьезным отношением к угрозе подхватить вирус.

Ранее ученые из университета Нового Южного Уэльса выяснили, что самыми «истеричными» покупателями в период коронавируса были жители Австралии.

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