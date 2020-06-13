Минздрав назвал три главных способа защиты от коронавируса

По его словам, чтобы получить еще больший эффект снижения числа заболевших, следует соблюдать меры гигиены. Мурашко отметил, что ношение масок особенно важно в общественных местах и транспорте.
Ранее глава Минздрава объявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль, однако в каждом регионе нужно прислушиваться к советам врачей и сохранять масочный режим «еще
С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.