Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 13 июняОткрытие Музея Пушкина, запрет отправлять детей посылками, первый шаг к созданию ЦРУ и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
8США впервые за девять лет отправили людей на МКС
18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав назвал три главных способа защиты от коронавируса

Соблюдение масочного режима россиянами наряду с мытьем рук и социальной дистанцией является важным элементом профилактики коронавируса. О трех главных способах защиты от болезни рассказал ТАСС министр здравоохранния Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
19:11 (мск)Пандемия коронавируса. Что нужно знать
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 13.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 702 513+145 625
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось426 991+4 539
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 657 830+90 972
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

По его словам, чтобы получить еще больший эффект снижения числа заболевших, следует соблюдать меры гигиены. Мурашко отметил, что ношение масок особенно важно в общественных местах и транспорте.

Ранее глава Минздрава объявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль, однако в каждом регионе нужно прислушиваться к советам врачей и сохранять масочный режим «еще какое-то время».

По словам Мурашко, популяционный иммунитет к инфекции в России пока не сформировался, но людей с антителами становится все больше.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

Читайте также
Медицинские маски: виды и назначение
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 13.06
 Дочь теннисиста Кафельникова обнажилась для обложки журнала
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 520 тыс
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Гибель новорожденного: Бастрыкин взялся за «дело врачей»
Выяснилось, кто скупал туалетную бумагу во время пандемии
Синоптики предупредили россиян о грядущей жаре
Смолов продолжает выступление в чемпионате Испании (трансляция)
Здоровье
12 величайших российских ученых-медиков В День России проект Здоровье Mail.ru выбирает 12 наиболее важных ученых и рассказывает об их открытиях.
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Горячие темы на Авто
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием. 258
Принимаем заказы на пятничный беспредел. 230
Самый чистый воздух ! 78
Вопрос знатокам . 66
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Очевидец рассказал, кто сидел в машине с Ефремовым
Дети
Галкин показал яркое летнее фото со смеющимися детьми Семейный кадр восхитил поклонников юмориста
Леди
Королева и другие звезды, которые одеваются так же, как их мамы Мы собрали знаменитостей, у которых яркие, а иногда и нелепые образы — явление семейное.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь