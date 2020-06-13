13 июня, источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 июня
Отмена рабства в США, появление Монетного устава в России и другие события этого дня.
В 240 году до н. э. в этот день греческий ученый Эратосфен Киренский впервые вычислил длину земного меридиана. Меридиан в географии — это воображаемая круговая линия, идущая через полюсы земного шара и под прямым углом пересекающая экватор. Каждый меридиан соединяется со всеми остальными в двух точках: на Северном и Южном полюсах.
Все точки одного меридиана имеют одинаковую долготу, но разную широту.
19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн принял исторический закон об отмене рабства на территории США, а 1 января 1863 года выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности. Однако лишь победа Севера над рабовладельческим Югом в Гражданской войне в США в 1865 году положила конец ввозу рабов на территорию страны.
В этот день в 1899 году императором Николаем II был утвержден Монетный устав, завершивший денежную реформу министра финансов Сергея Юльевича Витте. Монетный устав объединил все законоположения денежной реформы 1895−1897 годов, которая привела к ликвидации серебряного рубля как основной денежной единицы Российской империи.
19 июня 1961 года Кувейт стал независимым государством. До этого более 150 лет он находился во власти Великобритании: в 1899 году между странами был заключен договор, согласно которому контроль за внешней политикой и безопасностью Кувейта переходил к Британии. После провозглашения независимости Кувейт стал одним из богатейших государств: в 1970—1980-е годы благодаря экспорту нефти уровень жизни в этой стране был одним из самых высоких в мире.
В 1974 году в этот день канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней. Это система воздушного судна, предназначенная для предупреждения пилотов об угрозе столкновения с землей или с иным препятствием.
В этом году народной артистке России Наталье Селезневой исполняется 75 лет. Успех пришел к ней в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», где она сыграла студентку Лиду. В дальнейшем Селезнева еще дважды снималась в комедиях Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!».