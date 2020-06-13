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19:56 (мск), источник: Forbes

Новая глобальная гонка: какие страны получат вакцину от COVID-19 уже осенью

Согласно публичным заявлениями российских чиновников, Россия может получить вакцину от COVID-19 одной из первых — уже осенью. Но лидирует ли она в гонке вакцин на деле?

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: Reuters

Международная гонка за создание вакцины от коронавируса напоминает состязание между СССР и США за освоение космоса в 1960-е годы, отмечает The Wall Street Journal. И Китай, и Европа, и США стремятся как можно скорее представить свои разработки: это позволит смягчить критику в адрес властей, не справившихся с пандемией на раннем этапе. Как правило, на разработку вакцины уходят годы, но в случае с COVID-19 ученые всего мира надеются уложиться в несколько месяцев.

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При этом европейские страны более склонны к международному сотрудничеству: например, в мае Еврокомиссия объявила онлайн-марафон по сбору средств на разработку вакцины, в котором приняли участие Франция, Германия, Япония, Канада, Саудовская Аравия, Великобритания, Израиль, Греция. К концу месяца удалось собрать более €9,5 млрд — больше, чем планировалось. Вакцина против COVID-19 должна быть общественным благом для всего мира, у людей должен быть равный доступ к ней, заявлял премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Но не все разделяют такую точку зрения. Администрация президента США Дональда Трампа намерена предоставить гражданам своей страны приоритетный доступ к вакцинированию уже этой осенью, и выделила более $2 млрд как американским, так и европейским фармацевтическим компаниям, чтобы и зарубежные разработки велись в пользу Соединенных Штатов.

Россия также являет собой пример «вакцинного национализма», считает The Wall Street Journal: стремится первой привить свое население и ведет разработки при минимальном сотрудничестве с другими странами.

В мае президент Владимир Путин заявил, что очень рассчитывает на регистрацию вакцины уже в сентябре, и потребовал заблаговременно оформить интеллектуальные права страны на разработку.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

ВОЗ признает перспективными 9 российских вакцин от коронавируса, однако ни одна из них пока не вышла на стадию клинических испытаний. В целом по миру из 136 разрабатываемых сейчас вакцин на добровольцах начали испытывать лишь 10.

Чьи вакцины уже проходят клинические испытания

Первые испытания вакцин от коронавируса на людях начались в марте. Клинические исследования включают несколько фаз. Во время Фазы 1 вакцину тестируют на небольшой группе людей, проверяют ее безопасность и дозировку. На этапе Фазы 2 проводятся расширенные испытания уже на сотнях людей, среди которых выделяют целевые возрастные группы (например, детей или пожилых людей). В Фазе 3 тестируются тысячи людей. После ее успешного завершения вакцину должны одобрить регулирующие органы.

Чтобы ускорить разработку вакцины, фазы могут комбинироваться: например, ряд вакцин, по данным ВОЗ, сейчас проходят фазу ½, то есть одновременно и первую, и вторую фазы исследования.
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Оксфордский университет + AstraZeneca. На сегодняшний день разработчики из Оксфорда и британско-шведской компании AstraZeneca — единственные, кто анонсировал переход к третьей, заключительной, фазе испытаний своей вакцины. Если быть точными — к фазе 2b/3. Сейчас в Великобритании стартует фаза клинических исследований с участием более 10 000 добровольцев, в том числе людей в возрасте 56−69 лет, старше 70 лет и детей 5−12 лет. В этом месяце испытания начинаются также в Бразилии — одной из самых пострадавших от коронавируса стран. В этом исследовании участвует 2000 добровольцев. Позже летом планируется масштабное тестирование вакцины уже на 30 000 взрослых граждан США.

Ученые из Оксфорда встроили фрагменты генетического кода коронавируса в обезвреженный вирус-возбудитель простуды (аденовирус) шимпанзе.

Разработчики настолько уверены в успешном исходе испытаний, что начали производство вакцины еще до окончания испытаний и одобрения надзорных органов. Начать вакцинацию планируется к октябрю.

Оксфордская вакцина — одна из пяти получающих финансирование от правительства США в рамках программы Operation Warp Speed (Операция «Сверхестественная скорость»). Программа направлена на ускорение разработки вакцины от COVID-19 и выделяет перспективным разработчикам миллиарды долларов.

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CanSino Biologics и Академия военно-медицинских наук Китая. В марте китайская CanSino Biologics первой в мире приступила к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, основанной на аденовирусе — Ad5, вызывающем у человека простуду. Она также первой опубликовала результаты первой фазы в научном журнале (Lancet). В первой фазе исследований приняли участие 108 человек, каждому ввели одну из трех возможных доз вакцины — высокую, среднюю или низкую. Иммунной реакции добиться удалось, однако у большинства испытуемых нейтрализующих антител образовалось немного, а те, кто переболел простудой из-за Ad5, имели антитела к самому аденовирусному вектору и не показали сильного иммунного ответа на вакцину. Также у 81% участников наблюдались побочные эффекты.

Вторая фаза испытаний вакцины CanSino стартовала в конце апреля, участие в ней принимают 500 человек.

Moderna. Компания разрабатывает вакцину на основе матричной РНК. Она первой в США приступила к клиническим испытаниям. Еще 16 марта Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний начала тестировать 45 добровольцев в возрасте от 19 до 55 лет.

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Испытуемым ввели две дозы вакцины с интервалом 28 дней. Уже 18 мая компания заявила об успехе первой фазы испытаний на основе данных всего о восьми добровольцах. Котировки компании на бирже Nasdaq в тот день взлетели на 20% — до $80 за штуку, но на следующий же день упали более чем на 10% — после сообщений о том, что представленных данных недостаточно для оценки эксперимента.

Moderna — еще один участник программы Warp Speed. Она планирует провести испытания третьей фазы уже в июле, а вакцину подготовить к началу 2021 года, пишет The New York Times.

Sinopharm. Китайская государственная компания Sinopharm начала фазу ½ клинических испытаний двух инактивированных вакцин (основанных на ослабленных вирусах). Один препарат разрабатывается совместно с Уханьским институтом биопрепаратов, другой — совместно с Пекинским институтом биопрепаратов.

Тестированием охвачены несколько тысяч человек. Компания построила в Пекине завод по производству вакцин, способный производить 100 млн доз в год, и рассчитывает, что после завершения строительства второго завода в Ухане в этом месяце сможет производить ежегодно 200 млн вакцин, пишет The Wall Street Journal.

Хотя Китай вполне способен разработать вакцину раньше США и других стран, она может не получить одобрения в других государствах, как это было в случае вакцины от Эболы, указывает издание.

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Sinovac. Частная китайская компания Sinovac Biotech проводит вторую фазу испытаний инактивированной вакцины CoronaVac. Компания строит завод, который будет производить до 100 млн доз этой вакцины в год.

Novavax. В конце мая американская биотехнологическая компания Novavax приступила к фазе ½ испытаний своей белковой вакцины. Первая фаза стартовала в Австралии 26 мая, и если предварительные результаты, которые станут известны в июле, окажутся положительными, компания начнет вторую фазу в нескольких странах. Novavax получила от Глобальной коалиции по инновациям для предупреждения эпидемий CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) беспрецедентный грант на $384 млн для первой и второй фазы клинических испытаний вакцины и начала работ по масштабированию ее производства.

Она также заключила с Минобороны США контракт на $60 млн на поставку своей вакцины для нужд армии.

BioNTech + Pfizer + Fosun Pharma. Немецкая компания BioNTech разрабатывает вакцину на основе матричной РНК в сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma (подробнее — в материале Forbes). В мае Pfizer объявила о начале испытаний вакцины на людях. Если они пройдут успешно, компания рассчитывает уже осенью выпустить несколько миллионов доз для экстренной вакцинации. Разработка также финансируется в рамках программы Warp Speed.

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Институт медицинской биологии Китайской академии медицинских наук, ученые которого изобрели вакцины против полиомиелита и гепатита А, также приступил к первой фазе испытаний инактивированной вакцины против COVID-19.

Inovio. В мае американская компания сообщила об успешных испытаниях прототипа вакцины INO-4800 на основе ДНК на морских свинках и мышах. Испытывать препарат на добровольцах в США она начала еще в апреле, результаты планируются к концу июня, пишет The Montley Fool. Также в конце этого месяца тестировать вакцину начнут в Южной Корее — сначала на 40, а затем еще на 120 добровольцах.

Россия

Сейчас Россия испытывает около десятка вакцин в доклинической фазе, свидетельствуют данные ВОЗ. Больше «кандидатов» представили лишь США, Китай и Канада.

Для страны важна разработка собственной вакцины: она входит в топ-3 государств с самой высокой заболеваемостью коронавирусом, экономика серьезно пострадала от введенных из-за пандемии карантинных мер.
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Вакцины разрабатывают несколько групп российских ученых, в том числе новосибирский государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, компания «Биокард», Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.

Сейчас к началу клинических исследований готовится вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России совместно с 48-м ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны. Исследователи отобрали две группы добровольцев: из числа военных и из числа гражданских, и поместили на 14-дневную изоляцию. Министр обороны Сергей Шойгу в конце мая заявил, что клинические исследования вакцины завершатся до конца июля.

Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь.
Татьяна Голикова
вице-премьер

В случае успешных испытаний вакцина будет производиться на мощностях «Р-Фарма» в Ярославле, а соинвестором в расширение мощностей предприятия выступит Российский фонд прямых инвестиций.

В конце июня начать клинические испытания вакцины от коронавируса планирует научный центр вирусологии «Вектор», заявил его гендиректор Ринат Максютов. Центр разрабатывает шесть вариантов вакцины против COVID-19.

Татьяна Ломская

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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Источник:©Аргументы и факты
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