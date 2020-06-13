МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре

20:15 (мск), источник: Life.ru
— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня по городу Москве ожидается
Аналогичное предупреждение МЧС распространило и для жителей Подмосковья.
Специалисты ведомства напомнили, что при усилении ветра необходимо обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: рекламных щитов, линий электропередач, мостов
Автомобилистам рекомендуется оставить машину в гараже или вдали от деревьев. В МЧС призвали также особенно уделить внимание за детьми, не оставлять их одних без присмотра.