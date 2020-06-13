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20:15 (мск), источник: Life.ru

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильном ветре

Северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в ближайшие сутки в Москве и Московской области. Об этом предупреждает столичное управление МЧС, уточняя, что опасные метеоусловия продлятся до вечера 14 июня.

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Источник: РИА "Новости"

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 13 июня до 21:00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12−17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

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Аналогичное предупреждение МЧС распространило и для жителей Подмосковья.

Специалисты ведомства напомнили, что при усилении ветра необходимо обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: рекламных щитов, линий электропередач, мостов и т. д.

Автомобилистам рекомендуется оставить машину в гараже или вдали от деревьев. В МЧС призвали также особенно уделить внимание за детьми, не оставлять их одних без присмотра.

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