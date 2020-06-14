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09:47 (мск), источник: Аргументы и факты

Небо. Самолёт. Маска. Какими станут полёты после пандемии?

В июле авиакомпании готовятся возобновить международные перевозки, прекращённые в марте, но полёты уже не будут такими, как до пандемии.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 14.06
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Источник: AFP 2020

В июле возобновят авиасообщение

По прогнозам, международные авиаперевозки откроются в середине лета.

Крупные российские авиаперевозчики и аэропортовая инфраструктура постоянно находятся в полной готовности к возобновлению международных пассажирских рейсов. Возможно, первыми будут открыты некоторые страны Европы, Китай и Южная Корея. Однако это можно будет сделать только после получения соответствующей санкции Роспотребнадзора. Полагаю, что в середине июля авиационное сообщество и пассажиры узнают хорошие новости.
Борис Елисеев
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации

Цены вырастут

Эксперты разных стран прог­нозируют, что цены на билеты взлетят до космических высот. В апреле по отношению к марту этого года цены уже поднялись в среднем в 2 раза у нескольких российских авиакомпаний.

Гендиректор Ассоциации «Аэро­порт» гражданской авиации Виктор Горбачёв считает эти прог­нозы излишне пессимистичными: «Авиакомпании не смогут резко поднять цены — на 40% и более, чтобы компенсировать за счёт пассажиров убытки. Клиентов в ближайшем будущем станет меньше. Цены на билеты будут расти постепенно — вместе с ценами на топливо и комплектующие самолётов».

Пассажирам измерят температуру

За рубежом звучит множество предложений ввести иммунные паспорта — документы, в которые бы заносились все данные о состоянии здоровья пассажиров. О таких разработках заявляли в Китае, Германии, Великобритании и ряде других европейских стран.

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В аэропортах и самолётах предлагают измерять не только температуру, но также давление и пульс. Авиакомпания S7 Airlines в качестве эксперимента провела экспресс-тестирование на COVID-19 пассажиров двух рейсов до Южно-Сахалинска. Люди в аэропортах Владивостока и Новосибирска прошли тесты бесплатно после регистрации на рейсы. Для этого специально организовали в зонах вылета станции для работы медиков из Южно-Сахалинска. В аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» открыли медпункты, где можно пройти платное тестирование на COVID-19, но пока результатов придётся ждать от одного до трёх дней. «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» официально сообщили, что не допустят на борт пассажиров с температурой выше 37.

— Согласно рекомендациям Росавиации, температуру дейст­вительно будут измерять у всех пассажиров и сотрудников. Это нужно делать бесконтактным способом при входе в здание аэропорта, а не тогда, когда человек уже вовсю нагулялся во всех помещениях и успел разнести вирус. К иммунным паспортам никто нигде серьёзно не относится — неясно, где брать справки, как долго они должны действовать.

Дьюти-фри исчезнут

В аэропортах закрыли почти все кафе, рестораны и магазины. И, похоже, откроются они ещё нескоро. Исключение — для еды на вынос и столовых для работников.

Пассажирам запретят приносить на борт еду во вскрытой таре. Питание на рейсах предоставят в герметичной индивидуальной упаковке. В.

самолётах будут использовать только одноразовую посуду, а отходы хранить в одноразовых плотно закрываемых пластиковых пакетах. В некоторых авиакомпаниях Франции, Индии и Великобритании пошли ещё дальше — совсем отменили подачу питания и напитков на борту.

Источник: AFP 2020

В аэропорту введут социальную дистанцию

Для соблюдения дистанцирования во всех аэропортах нанесут специальную напольную разметку через каждые 1,5−2 м.

По новым правилам Росавиации рекомендуется минимизировать количество сопровождающих, а людям в залах не находиться более 2 часов.

В рабочих помещениях до 50 кв. м должны одновременно пребывать не более 5 сотрудников, до 100 кв. м — не более 10 человек, до 200 кв. м — не более 25 и свыше 200 кв. м — не более 50 человек.

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S7 Airlines собирается реализовать трёхэтапную посадку пассажиров экономкласса. В «Домодедове» и «Толмачёве» первыми на посадку пригласят людей с местами во второй половине самолёта, ближе к хвосту, потом — тех, у кого места в первой половине салона.

— Таким образом мы стремимся разгрузить процесс посадки в самолёт, чтобы меньшему количеству пассажиров приходилось пересекаться друг с другом. Если у вас место в начале салона, то мимо пройдут все, кто сидит дальше, — такого хочется максимально избежать, — поясняет директор департамента пассажирского опыта Светлана Кулюкина.

Летать в масках и перчатках

В салонах самолётов тоже вводится социальная дистанция. В первое время это будет возможно за счёт естественного снижения числа пассажиров. Как организовать это в дальнейшем — пока непонятно. В Рос­авиации сообщили, что рекомендация рассадки пассажиров на борту на расстоянии 1,5−2 м сохранится, но не является строго обязательной.

— Эти меры предлагали в Рос­потребнадзоре, но после обсуждения с представителями авиакомпаний их решили смягчить. Если самолёт заполнят не на 50%, а полностью, нарушением это не будет, перевозчика не оштрафуют, — пояснили в пресс-службе Росавиации.

За рубежом появлялись интересные дизайн-проекты салонов нового типа. В Италии предложили разделить сиденья прозрачными пластмассовыми щитками либо же в ряду из трёх кресел центральное развернуть в обратную сторону, чтобы максимально удалить пассажиров друг от друга.

При входе на борт и в течение рейса при смене маски, приёме пищи и посещении туалета всем придётся обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Обязательно ношение перчаток и масок как работниками, так и пассажирами. Каждые три часа маску нужно менять.

Пассажирам двигаться запрещено

В самолётах пассажирам запретят перемещаться по салону. Они должны будут сидеть с пристёгнутыми ремнями всё время полёта.

Чтобы сходить в туалет, придётся спрашивать разрешения бортпроводника.

Верхнюю одежду следует снять и хранить на полке для ручной клади. Доставать её во время полёта нель­зя без уважительной причины и информирования члена кабинного экипажа.

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— В Италии, как рассказала мне одна знакомая, уже вводят бесконтактную проверку пассажиров. Она строится на технологии распознавания лиц. Видеокамеры считывают изображение человека, и компьютер автоматически идентифицирует личность. Это делается для того, чтобы сократить контакты пассажиров с сотрудниками аэропортов. На бортах пассажиров рассаживают, как и обычно. Подсчитано, что при заполняемости самолётов ниже 75% авиаперевозки станут нерентабельны. Температуру же у всех измеряют бесконтактными датчиками. Экспресс-тестов на COVID в аэропортах нет, — сообщил гендиректор Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко.

Кроме того, на бортах планируют с периодичностью 3, 6 и 12 часов всё дезинфицировать — особенно ручки, выключатели, контактные поверхности и туалетные комнаты.

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