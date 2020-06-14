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11:14 (мск), источник: Известия

Подсчитанному верить: находится ли мир в начале пандемии

Ученые из Великобритании оценили количество спасенных жизней и спрогнозировали будущее.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 14.06
Инфицировано528 964+8 835
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 948+119
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело280 050+5 409
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 789 024+135 031
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось430 173+4 270
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 709 737+77 547
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»
Коллектив ученых имперского колледжа в Лондоне подсчитал, что без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы умерло бы 3,2 млн человек. Получается, что благодаря ограничениям удалось сохранить более 3 млн жизней. Исследователи также уверены, что мир находится только в начале пандемии. Российские специалисты неоднозначно отнеслись к этим расчетам, хотя тоже не сомневаются в эффективности ограничений. Что касается течения пандемии, то, по мнению наших ученых, в РФ она находится на экваторе, а в Европе подходит к концу. Однако это не исключает возникновения второй волны.

Обратный отсчет

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Ученые Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона и Института аналитики болезней и неотложной помощи имени Джамеля оценили, сколько жизней удалось сохранить благодаря карантинным мерам, введенным в 11 странах Европы — Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швейцарии, Великобритании и даже Швеции (учитывались мягкие ограничения в этой стране: собраний численностью не более 50 человек, дистанционное обучение в университетах и старших классах и т. д.).

Все подсчеты проводились ретроспективно. Результаты отправлены в журнал Nature, где статья принята к публикации, но пока размещен лишь черновик текста.

Там сказано, что до начала мая в 11 исследуемых странах от COVID-19 погибло 130 тыс. человек.

Если бы ситуация была пущена на самотек, то до 4 мая умерло бы 3,2 млн человек. В частности, в Великобритании спасено 470 тыс. жизней, во Франции — 690 тыс., в Италии — 630 тыс., говорится в статье.

Российские специалисты неоднозначно отнеслись к этим расчетам, но в целом по поводу эффективности карантинных мер и количества сохраненных жизней они согласны с английскими учеными.

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— Отношение к этой школе мысли в научном сообществе неоднозначное, но лично я считаю, что ученые из Великобритании довольно близки к истине, — сообщил «Известиям» доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Михаил Тамм. — Возможно, их методика несколько переоценивает потенциальные риски, так как игнорирует неоднородность населения. Но в целом я думаю, что они скорее правы. Другими словами, я считаю, что, возможно, смертность была бы раза в два ниже, чем они предсказывают (например, за счет того, что даже в отсутствие централизованных мер многие люди стали бы по собственной воле соблюдать карантин), но порядок величин, думаю, правильный.

Расчеты ученых из Великобритании основаны на очень условной модели, в которой не учитывается добровольное самоограничение людей и которая предполагает, что распространение инфекции резко падает сразу в момент объявления локдауна, что не доказано, считает директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников. Впрочем, эксперт не оспаривает саму необходимость карантинных мер, которые спасли если не миллионы, то сотни тысяч жизней.

Можно сравнить Швецию, где не было локдауна, хотя всё равно были введены ограничения, и где многие добровольно резко ограничили свои контакты с соседними с ней Норвегией и Финляндией, которые похожи на Швецию по культуре и по плотности населения. В Швеции смертей от коронавируса в расчете на 100 тыс. человек в 8−10 раз больше, и разрыв растет (за первые восемь дней июня в Швеции почти 300 смертей, в Финляндии — пять. — «Известия»), что доказывает эффективность карантинных мер.
Борис Овчинников
Директор по исследованиям агентства Data Insight

Доказать этот факт, по словам эксперта, можно, и проанализировав итальянскую статистику. Там важна разница в смертности между регионами. Например, Ломбардия оказалась охвачена вирусом первой — и, соответственно, карантинные меры там были введены на более поздней стадии развития эпидемии, чем в остальной стране. Итог — регион, в котором живет 17% населения государства, дал почти половину (48%) смертельных случаев. Показатель смертности на душу населения от коронавируса в Ломбардии почти в пять раз выше, чем в остальных регионах страны.

Мы в самом начале?

Комментируя это исследование в интервью ВВС, авторы научной статьи в Nature сделали очень важное заявление. Суть его в том, что мир в данный момент находится только в самом начале пандемии COVID-19, что подтверждается и заявлением ВОЗ, специалисты которой полагают: в целом ситуация ухудшается.

Утверждения, что всё кончено, могут быть решительно отвергнуты. Мы только в начале этой пандемии.
Сет Флэксман
Доктор, сотрудник математического факультета Имперского колледжа в Лондоне
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Ему вторит и соавтор статьи доктор Самир Бхатт.

— Существует очень реальный риск, если мобильность вернется на круги своя, что вторая волна COVID-19 придет достаточно скоро, в течение следующего месяца или двух, — считает он.

С оценкой прихода новой волны заболеваемости согласен и Михаил Тамм.

— Риск второй волны очень велик. А в наших условиях, когда карантин снимается на фоне не до конца побежденной эпидемии в Москве и роста заболеваемости в регионах, вторая волна кажется практически неизбежной, — утверждает он.

А вот с утверждением о том, что пандемия сейчас находится только на начальном этапе, российские специалисты скорее не согласны.

Это не начало точно, так как оно было в январе. В нашей стране эпидемия, скорее всего, находится на экваторе, в Европе подходит к концу. Слишком уж много «травы выгорело», то есть людей переболело.
Павел Волчков
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

По мнению Павла Волчкова, если учитывать, что в Москве антитела нашли примерно у 15% людей, то общее число переболевших в мегаполисе, скорее всего, близко к 30%. Он рассчитывает эту цифру, так как в популяции есть люди, уровень выработанных антител в организмах которых слишком мал для того, чтобы тест ИФА их уловил.

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— 15% — это те, у которых уровень иммуноглобулина был достаточно высок, чтобы тест сработал, но есть еще люди с малым количеством антител. Я думаю, что в Москве около 25−30% уже реально переболели COVID-19. Ситуация в мире, как мне кажется, близка к нашей. То есть реально переболели уже далеко не 7 млн. Поэтому данный этап пандемии никак нельзя считать начальным, — подчеркнул Павел Волчков.

Впрочем, особенности течения пандемии в разных странах, специфика карантинных мер и того, как они соблюдаются, разница в штаммах коронавируса, неопределенное количество антител, которые не выявляются тестами, а также другие параметры делают расчеты слишком сложными для точного прогноза.

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