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09:08 (мск), источник: Известия

Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19

Коронавирус способен мутировать, поэтому не исключено, что в будущем он перейдет в более агрессивные формы, заявил академик РАН, профессор Михаил Пальцев.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 14.06
Инфицировано520 129+8 706
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Скончалось6 829+114
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Выздоровело274 641+5 271
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Источник: AP 2020

По его словам, из-за мутаций коронавируса SARS-COV-2 универсальную вакцину создать не получится.

Изменения вируса ученый объяснил выработкой коллективного иммунитета у людей, из-за которого инфекции приходится приспосабливаться к новым условиям, а также природными условиями.

В летний период и в жаркую погоду иммунитет людей повышается.

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«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы», — сказал Пальцев 14 июня «Парламентской газете».

По словам специалиста, при разработке вакцины следует это учитывать, но атаковать она должна не сам белок, а РНК, как основу COVID-19.

28 мая израильский иммунолог, профессор Яков Беркун сообщил, что вакцина от SARS-COV-2, вероятнее всего, будет схожа с прививкой от гриппа. По его мнению, вакцина не даст 100% защиты от заражения из-за постоянных мутаций коронавируса, однако сможет облегчать симптомы болезни.

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