Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19

По его словам,
В летний период и в жаркую погоду иммунитет людей повышается.
«Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы», — сказал Пальцев 14 июня «Парламентской газете».
По словам специалиста, при разработке вакцины следует это учитывать, но атаковать она должна не сам белок, а РНК, как основу COVID-19.
28 мая израильский иммунолог, профессор Яков Беркун сообщил, что вакцина от SARS-COV-2, вероятнее всего, будет схожа с прививкой от гриппа. По его мнению, вакцина не даст 100% защиты от заражения