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03:10 (мск), источник: РИА Новости

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт признался, что ему часто приходилось спасать от неприятностей актера Олега Ефремова — отца Михаила Ефремова, который в пьяном виде устроил в Москве смертельное ДТП. Об этом пишет издание «StarHit» со ссылкой на книгу артиста «Опережая некролог».

Источник: РИА Новости

«Мне звонили из театра “Современник” неожиданно, часа в два ночи, и говорили: “Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…” Я даже не дослушивал и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — вспомнил он.

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил все, что было связано с роскошью. Во времена молодости артистов признаком благополучия было наличие автомобиля.

«В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже», — рассказал артист.

По его мнению, люди такого таланта, характера и буйства даже трезвые находятся в состоянии крайнего опьянения.

«Очень опасно доливать туда еще», — заключил Ширвиндт.

Артист признался, что раньше мог с коллегами сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он не позволит кому-либо выпить перед дорогой.

В понедельник Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что во время аварии артист был пьян. В его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет. Накануне он выступил с обращением, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

Справка
Следы наркотиков, смена адвокатов. Что происходит в деле Михаила ЕфремоваАктер Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля, был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения
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