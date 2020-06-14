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03:30 (мск), источник: РИА Новости

Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире программы «Формула смысла» на радиостанции «Вести ФМ» раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП, которое он учинил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, назвав критикующих «моральными уродами».

Источник: РИА Новости

«Меня просто безумно тяготит, поражает то, как это все переживается социумом. <…> Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. <…> Что мы делаем, я не понимаю? Это ужасно, конечно. Ужасная гибель, по-моему, очень хорошего человека (по фотографии могу только судить) Сергея Захарова. Ужасно то, что Мишка (Ефремов. — Прим. ред.) делал, конечно ужасно, но какой он убийца? <…> Он вообще не соображал, что он делал на самом деле», — сказал Леонтьев.

Он добавил, что не понимает, «что делается» с людьми, которые критикуют Ефремова.

«Я прокуратуру понимаю, она надзором занимается. Что же вы все в прокуратуре-то, а? Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим и будет все в порядке. <…> Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем, никого это не касается, никому они не нужны. Это просто картина какого-то массового мародерства», — посетовал телеведущий.

Леонтьев также предположил, как бы критикующие Ефремова отреагировали на такой же инцидент, если бы его учинил поэт Владимир Высоцкий.

«Вы прекратите это. Помолчите хотя бы. Ну, горе это. А если бы Владимир Семенович Высоцкий такое сделал. Ведь мог бы на своем мерседесе, единственном в Москве. Давайте мы Высоцкого сотрем? Вы что делаете? Уроды. Моральные уроды», — заключил он.

В понедельник Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Заведено уголовное дело. Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат позже заявил, что родственники Захарова отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.

Справка
Следы наркотиков, смена адвокатов. Что происходит в деле Михаила ЕфремоваАктер Михаил Ефремов в момент ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля, был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения
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