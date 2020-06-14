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09:25 (мск), источник: РБК

Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

По данным Росстата, в апреле выросло число умерших от коронавируса, но из-за введенных ограничений снизилась смертность по наиболее распространенным в России причинам.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 14.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 787 271+134 322
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось430 139+4 251
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 709 064+77 784
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
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Источник: Агентство «Москва»

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.

Как отмечает Дарда, из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП с 11037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го.

«Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — говорит она. За первые четыре месяца года снизилось и число убийств и покушений на них — на 3,8%.

На снижение смертности, по словам Дарды повлиял и тот факт, что в России удалось сохранить относительно низкий уровень летальности от COVID-19 по сравнению с другими странами — 11 человек на каждую тысячу заболевших.
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Она привела в пример другие страны: в Германии этот показатель составил 46 человек, в США — 59, в Бельгии — 163.

По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, любые внешние изменения могут привести к значительным колебаниям статистики смертности. В начале 2020 года такими изменениями стали введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения. Они привели к улучшению статистики по основным причинам смертей в России.

«Немного, но улучшилась статистика по смертности систем кровообращения. В январе 2020 года по этой причине скончалось на 7922 человек меньше, чем в январе 2019 года, новообразований — минус 1803 человек соответственно», — пояснила Лебединская.

Она также отметила, что сокращение на 43,4% количества автоаварий привело к снижению смертей в них на 23,3%. При этом смертность при ДТП третья в списке причин летальных исходов в стране.
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«Во многих странах абсолютные показатели смертности также демонстрируют подобную динамику. Высокая смертность компенсируется коррекцией по другим причинам», — резюмировала Лебединская.

13 июня Росстат опубликовал статистику смертности за январь—апрель 2020 года. По данным ведомства, смертность в этот период упала на 2,9% по сравнению с показателями прошлого года.

Так, в апреле 2019-го умерли 153,8 тыс. человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тыс. В апреле скончались 2712 человек с с COVID-19.

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