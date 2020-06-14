Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин, считает заведующая кафедрой статистики МИРЭА Екатерина Дарда.
«Вследствие этого наблюдается и сокращение количества погибших в ДТП с 1001 человека до 768 человек», — говорит она. За первые четыре месяца года снизилось и число убийств и покушений на них — на 3,8%.
Она привела в пример другие страны: в Германии этот показатель составил 46 человек, в США — 59, в Бельгии — 163.
По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, любые внешние изменения могут привести к значительным колебаниям статистики смертности. В начале 2020 года такими изменениями стали введенные
«Немного, но улучшилась статистика по смертности систем кровообращения. В январе 2020 года по этой причине скончалось на 7922 человек меньше, чем в январе 2019 года, новообразований — минус 1803 человек соответственно», — пояснила Лебединская.
«Во многих странах абсолютные показатели смертности также демонстрируют подобную динамику. Высокая смертность компенсируется коррекцией по другим причинам», — резюмировала Лебединская.
13 июня Росстат опубликовал статистику смертности за январь—апрель 2020 года. По данным ведомства, смертность в этот период упала на 2,9% по сравнению с показателями прошлого года.
Так, в апреле 2019-го умерли 153,8 тыс. человек, а в апреле 2020-го — 149,4 тыс. В апреле скончались 2712 человек с с COVID-19.