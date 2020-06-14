В Китае за сутки выявили 66 случаев COVID-19

Уточняется, что из 57 новых случаев 38 локальные (36 — в Пекине, два — в провинции Ляонин), 19 — ввозные (17 — в провинции Гуандун, 1 — в Шанхае, 1- в Чунцине).
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 132 случая коронавирусной инфекции, 78 369 человек выздоровели, 129 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1827, выздоровели 1744 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены девять таких случаев, из карантина выпустили двух человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 103 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1109 случаев заражения (четыре человека скончались, 1061 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.