Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
16Ликвидация ЧС в Норильске
04:36 (мск), источник: РИА Новости

В Китае за сутки выявили 66 случаев COVID-19

ПЕКИН, 14 июн — РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 57 новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы девять бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:33 MSK, 14.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
31.0513.06
Скончалось6 829+114
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
31.0513.06
Выздоровело274 641+5 271
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
31.0513.06
Инфицировано7 764 977+135 750
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
31.0513.06
Скончалось429 666+4 336
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
31.0513.06
Выздоровело3 693 293+80 082
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
31.0513.06
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

Уточняется, что из 57 новых случаев 38 локальные (36 — в Пекине, два — в провинции Ляонин), 19 — ввозные (17 — в провинции Гуандун, 1 — в Шанхае, 1- в Чунцине).

Читайте также
В Пекине начали вводить режим «военного времени»

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 132 случая коронавирусной инфекции, 78 369 человек выздоровели, 129 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев — 1827, выздоровели 1744 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены девять таких случаев, из карантина выпустили двух человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 103 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1109 случаев заражения (четыре человека скончались, 1061 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.

Когда люди начали болеть COVID-19
 Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым 'погибли два человека'
Коронавирус COVID-19: главные события 13 июня
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»
Минздрав назвал три главных способа защиты от коронавируса
Трамп заявил о победе США над фашизмом и коммунизмом
Трамп: США больше не будут «решать чужие проблемы»
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в банке «Газпрома»
Gnezdo.ru
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Звезды, которые 5 лет назад отвернулись от России
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Авто
Борщ, лазанья и пибимпап: что едят на российских автозаводах Хорошее и правильное питание — залог здоровья и прилежной работы. Авто Mail.ru попросил автомобильные предприятия рассказать, как устроена работа столовых и что сотрудники предпочитают на обед
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
Как поправки в Конституцию помогут работникам здравоохранения – читай
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Конституция России дополнится статьей о статусе правопреемника СССР
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Только что стало известно о состоянии Заворотнюк
До аварии Михаил Ефремов успел сделать звонок
Партнерша выдала всю правду о муже Заворотнюк
Леди
Королева и другие звезды, которые одеваются так же, как их мамы Мы собрали знаменитостей, у которых яркие, а иногда и нелепые образы — явление семейное.
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Все сторонники ЗОЖ должны знать об этой поправке в Конституцию
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь