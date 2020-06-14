Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

По словам врача, COVID-19 в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и поражает его легкие.
«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких.. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.
Он подчеркнул, что легочные ткани сами восстановятся со временем, а сроки зависят от индивидуальных особенностей организма каждого человека.
При этом эксперт напомнил, что у переболевших в 2009 году свиным гриппом фиброзные поражения легких наблюдались еще около двух лет, а у некоторых орган не восстановился до сих пор.
Ранее британские ученые выяснили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусными инфекциями, мешает восстановлению легочных тканей. Результаты своего исследования они представили 11 июня.
Специалисты уверены, что данное открытие может помочь в поиске эффективного лечения от COVID-19.