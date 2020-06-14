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10:34 (мск), источник: Известия

Врач рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Легкие переболевших коронавирусом людей могут восстанавливаться очень долго, заявил 14 июня, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 14.06
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Источник: Агентство «Москва»

По словам врача, COVID-19 в первую очередь затрудняет работу дыхательной системы человека и поражает его легкие.

«После перенесенной коронавирусной инфекции в легких наблюдаются фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваний легких.. У людей идут структурные изменения, которые требуют длительного восстановления», — рассказал Карабиненко в интервью радио Sputnik.

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Он подчеркнул, что легочные ткани сами восстановятся со временем, а сроки зависят от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

При этом эксперт напомнил, что у переболевших в 2009 году свиным гриппом фиброзные поражения легких наблюдались еще около двух лет, а у некоторых орган не восстановился до сих пор.

Ранее британские ученые выяснили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусными инфекциями, мешает восстановлению легочных тканей. Результаты своего исследования они представили 11 июня.

Специалисты уверены, что данное открытие может помочь в поиске эффективного лечения от COVID-19.

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