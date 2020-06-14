Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

07:52 (мск), источник: РИА Новости
«Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву», — написал Шувалов в воскресенье.
По его словам, он продолжит держать связь с подчиненными и коллегами дистанционно. Градоначальник обратился к жителям Сургута с просьбой соблюдать все меры профилактики, потому что «опасность инфекции не преувеличена».
Коронавирус в крупнейшем городе ХМАО выявили у 812 человек, по этому показателю он уступает только соседнему Сургутскому району. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе — 4340, умерли 26 человек.
Глава региона Наталья Комарова во вторник сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе продлевается до 23 июня включительно.