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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «Звезда».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 14.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
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Скончалось6 829+114
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Выздоровело274 641+5 271
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Инфицировано7 787 271+134 322
31.05
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Скончалось430 139+4 251
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Выздоровело3 709 064+77 784
31.05
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Источник: РИА "Новости"

По словам специалиста, здоровым людям проще переносить коронавирусную инфекцию. Он добавил, что само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах.

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Кроме того, Альтштейн отметил, что основная нагрузка при второй волне эпидемии ляжет на медицинскую сферу.

Остальных граждан специалист призвал «не слишком волноваться», а просто «выполнять свои нормальные обязанности».

Ранее сообщалось, что вторая волна заражения коронавирусом возможна, и существует риск, что она произойдет этой зимой. Такие сроки назвал профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти. Однако, по его словам, никто точно не знает, когда произойдет вторая волна.

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