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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вода в бассейне не представляет опасность для человека из-за использования специальных дезинфицирующих средств при обработке, заявил специалист по биологической защите, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов телеканалу «Звезда».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 14.06
Инфицировано520 129+8 706
31.05
9268
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Скончалось6 829+114
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Выздоровело274 641+5 271
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Инфицировано7 787 271+134 322
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Скончалось430 139+4 251
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Выздоровело3 709 064+77 784
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31.0513.06
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Источник: Reuters

«В такой среде вирус присутствовать не будет», — пояснил эксперт.

Также Фролов порекомендовал принимать до и после бассейна душ с мылом, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом. По его словам, если вирус и попадет на тело, то в душе он смоется.

«Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», — отметил эксперт.

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Фролов также напомнил о необходимости использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры, так как после выхода из бассейна человек может коснуться поверхностей, где могут находиться частицы вируса.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 7,5 миллиона случаев COVID-19, более 420 тысяч человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего выявлено более 7,7 миллиона случаев коронавируса, умерли более 430 тысяч человек.

В России выявлено 520 129 заболевших COVID-19, выздоровели 274 641 пациентов, умерло 6 829 человек.

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