10:09 (мск), источник: РИА Новости
Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вода в бассейне не представляет опасность для человека
«В такой среде вирус присутствовать не будет», — пояснил эксперт.
«Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», — отметил эксперт.
Фролов также напомнил о необходимости использовать антибактериальные салфетки и санитайзеры, так как после выхода из бассейна человек может коснуться поверхностей, где могут находиться частицы вируса.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 7,5 миллиона случаев COVID-19, более 420 тысяч человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, всего выявлено более 7,7 миллиона случаев коронавируса, умерли более 430 тысяч человек.
В России выявлено 520 129 заболевших COVID-19, выздоровели 274 641 пациентов, умерло 6 829 человек.