Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.
По санитарным требованиям было ограничено количество участников богослужения: присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.
От журналистов, которые присутствуют на богослужении, требовалась справка об отсутствии COVID-19.
«Освящение храма похоже на день рождения человека. Иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов. А это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова и главный храм Вооруженных сил России», — рассказал РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который также возглавил художественный совет по строительству храма.
Как заметил Калинин, хотя церемония не так торжественна внешне, как это планировалось ранее, но внутренне она «сохранила всю силу рождения храма».
Из особенностей храма — образ Спаса Нерукотворного — «самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики», подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов — почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора — 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров (1945 — год Победы).
Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразных рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.
Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм — Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым — покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный — покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд «Воскресение». В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда «Воскресение» Александр Каньшин, более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов, отметили в РПЦ.