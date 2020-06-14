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11:19 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Доказано: новые впечатления принесут вам ощущение счастья

Наверное, все вы испытывали странное ощущение, что вы засиделись на месте, жизнь стала скучной и пресной, хочется что-то поменять — на худой конец переклеить обои и передвинуть мебель, но лучше — сорваться с этого самого насиженного места и немедленно отправиться в путь. Как правило, от одного только предвкушения путешествия настроение уже начинает улучшаться — и это не самовнушение.

Источник: Getty Images
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Исследователи из университетов Майами и Нью-Йорка на протяжении трех месяцев отслеживали передвижения более ста участников эксперимента. При этом добровольцы ежедневно отмечали в дневнике свои настроения. И в те дни, когда они бывали в новых местах, все они отмечали всплекс положительных эмоций.

Ученые также проводили магнитно-резонансное сканирование мозга участников эксперимента, чтобы выяснить изменения в притоке крови к различным участкам мозга, что является показателем актвности этих участков. Люди, у которых во время путешествий настроение сильнее менялось в лучшую сторону, демонстрировали и более тесную связь между двумя участками мозга — стриатумом (или так называемым полосатым телом) и гиппокампом. Такая функциональная связь свидетельствует об активной обработке новой информации и задействовании механизма вознаграждения.

Собственно, по словам исследователей, мозг награждает нас ощущением счастья за информацию о новых местах, которую вы ему предоставляете.

Более тщательно (ведь в живых человеческих мозгах никто копаться не даст), ученые изучили этот процесс на примере лабораторных крыс (а мы с вами в этом смысле мало чем отличаемся от этих смышленых грызунов), подтвердив, что путешествия и открытие новых мест делают нас счастливее.

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