Доказано: новые впечатления принесут вам ощущение счастья

Исследователи из университетов Майами и Нью-Йорка на протяжении трех месяцев отслеживали передвижения более ста участников эксперимента. При этом добровольцы ежедневно отмечали в дневнике свои настроения. И в те дни, когда они бывали в новых местах, все они отмечали всплекс положительных эмоций.
Ученые также проводили магнитно-резонансное сканирование мозга участников эксперимента, чтобы выяснить изменения в притоке крови к различным участкам мозга, что является показателем актвности этих участков. Люди, у которых во время путешествий настроение сильнее менялось в лучшую сторону, демонстрировали и более тесную связь между двумя участками мозга — стриатумом (или так называемым полосатым телом) и гиппокампом. Такая функциональная связь свидетельствует об активной обработке новой информации и задействовании механизма вознаграждения.
Собственно, по словам исследователей, мозг награждает нас ощущением счастья за информацию о новых местах, которую вы ему предоставляете.
Более тщательно (ведь в живых человеческих мозгах никто копаться не даст), ученые изучили этот процесс на примере лабораторных крыс (а мы с вами в этом смысле мало чем отличаемся от этих смышленых грызунов), подтвердив, что путешествия и открытие новых мест делают нас счастливее.