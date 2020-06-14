11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии нашли древнеримские латрункули
Археологи Скандинавии еще не находили настолько полных и хорошо сохранившихся настольных игр.
В древнем кургане на западе Норвегии археологи обнаружили хорошо сохранившийся набор для игры в латрункули, сообщает сайт норвежского телеканала NRK.
Всего было обнаружено 13 целых и пять сломанных игровых фишек, а также игральные кости. Ученые предполагают, что древние торговцы или путешественники высокого социального статуса играли в латрункули, чтобы скоротать время в дороге.
Эта древнеримская игра немного напоминала шашки. В нее играли два игрока на доске 8×8, передвигая простые фишки и стараясь превратить их в дамки. Латрункули были очень популярной игрой, по ней проводились турниры.
До сих пор подобных находок не случалось ни в Норвегии, ни во всей Скандинавии.
Анна Лысенко