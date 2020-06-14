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11:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии нашли древнеримские латрункули

Археологи Скандинавии еще не находили настолько полных и хорошо сохранившихся настольных игр.

Источник: UNIVERSITETSMUSÉET I BERGEN

В древнем кургане на западе Норвегии археологи обнаружили хорошо сохранившийся набор для игры в латрункули, сообщает сайт норвежского телеканала NRK.

Находку возрастом около 1,7 тыс. лет сделали около Альверсунда в районе Нордхордланд. Рядом пролегал знаменитый северный путь Norreweg, который, как считается, дал название Норвегии.

Всего было обнаружено 13 целых и пять сломанных игровых фишек, а также игральные кости. Ученые предполагают, что древние торговцы или путешественники высокого социального статуса играли в латрункули, чтобы скоротать время в дороге.

Источник: UNIVERSITETSMUSÉET I BERGEN

Эта древнеримская игра немного напоминала шашки. В нее играли два игрока на доске 8×8, передвигая простые фишки и стараясь превратить их в дамки. Латрункули были очень популярной игрой, по ней проводились турниры.

До сих пор подобных находок не случалось ни в Норвегии, ни во всей Скандинавии.

Анна Лысенко

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