14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователям Сети нашли «двойников» среди лошадей (фото)
Забавное сходство.
Британский центр Redwings Horse Sanctuary, в котором заботятся о лошадях,
Сотрудники центра предложили пользователям соцсетей забавный способ поддержать животных в трудную минуту. Все желающие могут прислать в Redwings Horse фотографию своей прически и сделать небольшой денежный перевод в пользу центра — примерно как за один визит в парикмахерскую.
Центр уже похвастался первыми результатами на своей странице в Сети.
Анна Лысенко