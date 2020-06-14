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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователям Сети нашли «двойников» среди лошадей (фото)

Забавное сходство.

Британский центр Redwings Horse Sanctuary, в котором заботятся о лошадях, из-за пандемии коронавируса остался практически без прибыли — посетители больше не приходят посмотреть на лошадок.

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Сотрудники центра предложили пользователям соцсетей забавный способ поддержать животных в трудную минуту. Все желающие могут прислать в Redwings Horse фотографию своей прически и сделать небольшой денежный перевод в пользу центра — примерно как за один визит в парикмахерскую.

В ответ работники обещают найти среди своих многочисленных питомцев лошадь с точно такой же прической, как у человека на фото. Сделать это будет несложно, уверяют в Redwings Horse, ведь у них обитает полторы тысячи животных.

Центр уже похвастался первыми результатами на своей странице в Сети.

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Анна Лысенко

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