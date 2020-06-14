Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Указ о соцсетях: беспрецедентный шаг в игре мировых сил Что означает подписанный на днях Трампом указ о соцсетях
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
8Умер Михаил Кокшенов
15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России поставят Minecraft-спектакль

Для этого создана виртуальная копия БДТ.

Источник: Reuters

Большой драматический театр в Санкт-Петербурге поставит первый в России Minecraft-спектакль — постановку «Вишневый сад» режиссера Эдгара Закаряна по мотивам пьесы А. П. Чехова. Он начнется 14 июня в 21:00.

Читайте также
В Москве построят здание в стиле Minecraft

Геймеры и зрители смогут также погулять по виртуальному БДТ, копия которого была построена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова.

«Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65. А в 21:00 прозвучит третий звонок, в зрительном зале потухнет свет, откроется занавес и зрители увидят на сцене краткую версию “Вишневого сада”, ироничный, но достоверный brief знаменитой пьесы», — пишет БДТ на своей странице в соцсети.

Озвучивать персонажей в реальном времени будут артисты Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов, Алексей Фурманов и даже бот-зомби, сообщают в театре.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
В Минздраве заявили о «неправильном» понимании отмены изоляции
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
На дне Северного Ледовитого океана обнаружили разломы
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Hi-Tech
Почему миллионы россиян верят в страшные слухи А вы верите?
Авто
Как называют заправки в разных странах Европы Пумпа, танк и паливо: какие еще неожиданные слова может услышать тот, кто ищет АЗС
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подруга Ефремова актриса Белоусова сбежала с места ДТП
Ест свиные обрезки: как легендарная актриса России прозябает в нищете
"Ваня, все. Это конец". Слова Ефремова другу после аварии
Дети
Галкин показал яркое летнее фото со смеющимися детьми Семейный кадр восхитил поклонников юмориста
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь