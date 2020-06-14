15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России поставят Minecraft-спектакль
Для этого создана виртуальная копия БДТ.
Большой драматический театр в
Геймеры и зрители смогут также погулять по виртуальному БДТ, копия которого была построена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова.
«Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65. А в 21:00 прозвучит третий звонок, в зрительном зале потухнет свет, откроется занавес и зрители увидят на сцене краткую версию “Вишневого сада”, ироничный, но достоверный brief знаменитой пьесы», — пишет БДТ на своей странице в соцсети.
Озвучивать персонажей в реальном времени будут артисты Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов, Алексей Фурманов и даже
Анна Лысенко