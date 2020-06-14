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19:00 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения

В издании New England Journal of Medicine также указывают, что от 20 до 30% умерших из-за коронавируса, страдали сахарным диабетом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:33 MSK, 14.06
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Скончалось430 766+3 366
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Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. У заболевших коронавирусом возможность развития диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета возможны серьезные осложнения этого заболевания. С таким предостережением выступила международная группа ученых, объединившая ведущих специалистов в области изучения диабета из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных учреждений в рамках проекта CoviDiab Registry. Результаты их работы опубликованы в последнем выпуске американского медицинского журнала New England Journal of Medicine.

Взаимное влияние коронавируса и диабета

Клинические наблюдения группы выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19, вплоть до смертельных исходов. Статистика свидетельствует, отмечают исследователи, что от 20 до 30% умерших из-за коронавируса, страдали сахарным диабетом.

С другой — вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьезные, угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.

Как подчеркивают авторы проекта, до сих пор не ясно, каким образом вирус SARS-Cov-2, являющийся возбудителем COVID-19, осложняет течение диабета.
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Предыдущие исследования выявили пути воздействия протеина ACE-2, обеспечивающего проникновение SARS-Cov-2 в клетки человека, и показали, что вирус проникает не только в ткани легких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы, — поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки.

Эндокринологи предполагают, что, проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.

Новый тип диабета?

«Диабет любого типа — очень серьезное хроническое эндокринное заболевание, — напоминает ведущий эксперт проекта CoviDiab Registry, профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино. — О серьезных осложнениях нам сейчас хорошо известно. Полученные данные о взаимоотношениях диабета и коронавируса пока не позволяют ученым дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. Мы пока не знаем, является ли эта манифестация (начальные проявления заболевания — прим. ТАСС) диабета первого и второго типов, либо это диабет совершенно нового типа, пока не изученного».

Согласен с коллегой профессор-эндокринолог Мельбурнского университета, почетный президент Международной диабетической федерации Поль Циммет, который подтверждает, что «пока не известны механизмы возникновения диабета при инфицировании человека новым коронавирусом, а также то, что происходит с эндокринной системой после заражения COVID-19».
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«Так или иначе, — задается вопросом медик, — является ли вирус провокатором развития диабета?».

Характеризуя проект CoviDiab Registry, эндокринолог Лондонского королевского колледжа Стефани Амьель подчеркивает, что он «призван сконцентрировать все рутинные знания, которые помогут контролировать процесс выработки инсулина в организме человека, выявить причину появления резистентности инсулину, а также исследовать механизм выработки антител в ответ на инвазию коронавируса».

«Также нам важно выяснить, как диабет взаимодействует с коронавирусом, — добавляет она. — Возможно, изучая COVID-19, ученые смогут открыть новые механизмы возникновения диабета».

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