19:00 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения
В издании New England Journal of Medicine также указывают, что от 20 до 30% умерших
Клинические наблюдения группы выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития серьезных осложнений у больных COVID-19, вплоть до смертельных исходов. Статистика свидетельствует, отмечают исследователи, что от 20 до 30% умерших
С другой — вновь выявленные случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая серьезные, угрожающие жизни больных проявления, наблюдались у зараженных коронавирусом.
Предыдущие исследования выявили пути воздействия протеина ACE-2, обеспечивающего проникновение SARS-Cov-2 в клетки человека, и показали, что вирус проникает не только в ткани легких, но также и в другие органы и системы человеческого организма, обеспечивающие метаболизм глюкозы, — поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки.
Эндокринологи предполагают, что, проникнув в эти органы и ткани, коронавирус провоцирует многочисленные дисфункции в механизме обмена сахаров, вызывая своего рода эндокринный хаос.
«Диабет любого типа — очень серьезное хроническое эндокринное заболевание, — напоминает ведущий эксперт проекта CoviDiab Registry, профессор метаболической хирургии Лондонского королевского колледжа Франческо Рубино. — О серьезных осложнениях нам сейчас хорошо известно. Полученные данные о взаимоотношениях диабета и коронавируса пока не позволяют ученым дать полный ответ о влиянии коронавируса на углеводный метаболизм. Мы пока не знаем, является ли эта манифестация (начальные проявления заболевания — прим. ТАСС) диабета первого и второго типов, либо это диабет совершенно нового типа, пока не изученного».
«Так или иначе, — задается вопросом медик, — является ли вирус провокатором развития диабета?».
Характеризуя проект CoviDiab Registry, эндокринолог Лондонского королевского колледжа Стефани Амьель подчеркивает, что он «призван сконцентрировать все рутинные знания, которые помогут контролировать процесс выработки инсулина в организме человека, выявить причину появления резистентности инсулину, а также исследовать механизм выработки антител в ответ на инвазию коронавируса».
«Также нам важно выяснить, как диабет взаимодействует с коронавирусом, — добавляет она. — Возможно, изучая COVID-19, ученые смогут открыть новые механизмы возникновения диабета».