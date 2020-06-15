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09:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большая летняя распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все

С 15 июня на AliExpress стартовала летняя распродажа. В течение семи дней практически все товары продаются с максимальными скидками. Чтобы не потеряться в обилии предложений, мы собрали для вас хиты продаж по совершенно разным категориям: от товаров для дома и одежды до гаджетов и товаров для спорта.

Для начала немного хитростей для еще более выгодных покупок на AliExpress.

Рекомендуем воспользоваться специальными купонами. А если применить промокод NEWBIG, можно получить скидку 250 рублей при общей покупке от 320 рублей (да, это не ошибка) на весь ассортимент AliExpress для новых пользователей (торопитесь как можно быстрее завести новый аккаунт и получить халяву, пока это работает!). Кроме того, новичкам дополнительная выгода: избранные товары отдают за копейки, если это будет ваш первый заказ + эксклюзивные цены и купоны, обязательно воспользуйтесь лазейкой. Если знать эти секреты, можно прилично сэкономить.

Кроме того, сейчас лучшее время забрать выгодные предложения в популярных категориях. На данный момент очень интересные цены на товары для дома — можно найти действительно полезные и недорогие вещи, а так же смотрите топ-скидки за неделю. И в завершении промокод от нас: 618newsmail20, который действует до 21 июня включитльно. А теперь, вперед, за скидками!

Бейсболка

Классная бейсболка, чтобы разнообразить свой стиль, ну и конечно голову от солнца прикрыть. Размер регулируется с помощью застежки. Можно выбрать цвет и дизайн на свой вкус. И приятный бонус: сейчас она продается с большой скидкой!

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Бейсболка

Портативная колонка Xiaomi

Весьма бюджетная, но стильная и громкая беспроводная колонка. Благодаря небольшому весу и размеру ее можно носить с собой повсюду, брать на пикник или в поход. Отличный выбор за небольшие деньги.

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Портативная колонка Xiaomi

Крутые кроссовки

Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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Крутые кроссовки

Солнцезащитные очки в деревянной оправе

Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.

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Мужские солнцезащитные очки в деревянной оправе

Умная винная пробка

Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.

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Умная винная пробка

Спортивная сумка

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

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Спортивная сумка

Оплетка для руля велосипеда

Поможет обновить велосипед и сделает катание на нем более удобным. Можно выбирать из нескольких цветов. Сделана из искусственной кожи, не скользит, и подходит почти для всех городских велосипедов.

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Оплетка для руля велосипеда

Многофункциональный рюкзак

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак

Платье на все случаи жизни

Прекрасный вариант и для летних прогулок, и для похода на работу, и для культурной вылазки. Легкое шифоновое платье с цветочным принтом можно носить и с туфлями, и с босоножками, и с кроссовками. Эта универсальная вещь действительно станет незаменимой в гардеробе каждой модницы. А фасон будет отлично смотреться на любой фигуре.

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Платье на все случаи жизни

Незаменимый набор инструментов для любого дома

Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

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Незаменимый набор инструментов для любого дома

Многофункциональный снуд

Снуд подойдет практически для любых активностей на улице. Защитит при занятиях спортом от пыли и затруднит проникновение пыльцы, что очень важно весной для аллергиков. Также пригодится, если вы любите ездить на велосипеде по городу.

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Многофункциональный снуд

Мгновенный водонагреватель

Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.

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Мгновенный водонагреватель

Носки с пальцами

Прикольные носки с отделениями для пальцев. Подойдут для занятий спортом и не только. Можно купить низкие или высокие, яркие или не очень.

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Носки с пальцами

Спортивный топ на молнии

Удобный топ для занятий спортом с эффектом пуш-ап. Подходит для занятий любыми видами спорта или для повседневной носки.

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Спортивный топ

Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки

Фитнес-ленты

Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

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Фитнес-ленты

Универсальные перчатки для работы в саду и дома

Производитель устроил распродажу незаменимой вещи в хозяйстве. Перчатки плотные и хорошо облегают руку. Они подойдут для работы в саду, огороде, гараже или во время ремонта. Можно выбрать разные цвета. Действует дополнительная скидка для заказа от 12 пар.

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Универсальные перчатки для работы в саду и дома

Классная бандана

Подойдет не только для занятий спортом, но и для повседневной жизни. С ее помощью можно защитить голову от солнца, убрать волосы с лица, закрыть лицо от пыли, также ее можно использовать как шарф или повязку на руку.

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Женские подследники под летнюю обувь

Подследники, как и носки, являются незаменимым предметом гардероба у женщины. На пятке есть силиконовая вставка, чтобы подследники не сползали с ноги во время ходьбы или бега. В наборе продается 5 пар. Большой выбор цветов и отличная цена входят в комплект!

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Женские подследники под летнюю обувь

Самоклеящийся бинт

Самоклеящийся бинт необходим любителям поиграть в волейбол, боксерам и вратарям. А еще он поможет при небольших травмах и растяжениях всем любителям активного образа жизни. Также его можно использовать для обмотки рукояток спортивных снарядов и не только. Бинт прост в использовании, хорошо держится, ну и наконец просто веселый.

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Самоклеящийся бинт

Красивый костюм для йоги

Костюм из леггинсов и топа подойдет не только для йоги (но для нее он вообще идеален, конечно). В таком комплекте вы точно будете главной красоткой спортзала. Комплект бесшовный, а значит, ничего не будет мешать. Быстросохнущий и тянущийся — то, что надо для занятий спортом. А еще и куча цветов на выбор. Почему бы не купить несколько и не менять по настроению?

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Костюм для йоги

Магнитные шнурки

Чтобы больше не мучаться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки

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Штанга для подтягивания

Многофункциональный тренажер, который позволит вам выполнять самые разные упражнения в домашних условиях. Просто закрепите штангу в дверном проеме — и у вас готов домашний турник для подтягиваний. Отличный способ сохранить форму в режиме самоизоляции!

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Штанга для подтягивания

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