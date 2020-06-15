Большая летняя распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все

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Классная бейсболка, чтобы разнообразить свой стиль, ну и конечно голову от солнца прикрыть. Размер регулируется с помощью застежки. Можно выбрать цвет и дизайн на свой вкус. И приятный бонус: сейчас она продается с большой скидкой!
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Весьма бюджетная, но стильная и громкая беспроводная колонка. Благодаря небольшому весу и размеру ее можно носить с собой повсюду, брать на пикник или в поход. Отличный выбор за небольшие деньги.
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Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.
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Небольшая цена для стильных и невесомых очков с поляризацией, к тому же, в натуральной деревянной оправе. В набор, кроме очков, входит плотный футляр на молнии, мешочек, салфетка для протирания стекол и небольшой сувенир в качестве комплимента от производителя. Смотрятся по-настоящему дорого.
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Вакуумная пробка из нержавеющей стали будет хранить открытое вино еще долго. Суть этого девайса в том, что в бутылку не попадает кислород. Если ее перевернуть, вино не выльется. У пробки строгий лаконичный дизайн, извлекается она легко. Отлично подойдет в качестве подарка.
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Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!
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Поможет обновить велосипед и сделает катание на нем более удобным. Можно выбирать из нескольких цветов. Сделана из искусственной кожи, не скользит, и подходит почти для всех городских велосипедов.
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Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!
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Прекрасный вариант и для летних прогулок, и для похода на работу, и для культурной вылазки. Легкое шифоновое платье с цветочным принтом можно носить и с туфлями, и с босоножками, и с кроссовками. Эта универсальная вещь действительно станет незаменимой в гардеробе каждой модницы. А фасон будет отлично смотреться на любой фигуре.
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Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.
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Снуд подойдет практически для любых активностей на улице. Защитит при занятиях спортом от пыли и затруднит проникновение пыльцы, что очень важно весной для аллергиков. Также пригодится, если вы любите ездить на велосипеде по городу.
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Проточный электрический водонагреватель поможет вам быстро нагреть воду в кране. Сколько бы минут не был открыт кран, вода постоянно будет оставаться горячей. У данного водонагревателя хорошее сочетание мощности и скорости нагрева воды. Монтируется очень просто. Само по себе устройство компактно, не занимает много места. Греть воду можно, не накапливая ее в какой-либо емкости.
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Прикольные носки с отделениями для пальцев. Подойдут для занятий спортом и не только. Можно купить низкие или высокие, яркие или не очень.
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Удобный топ для занятий спортом с эффектом пуш-ап. Подходит для занятий любыми видами спорта или для повседневной носки.
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Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.
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Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место, удобны в хранении и дают отличный результат. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.
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Производитель устроил распродажу незаменимой вещи в хозяйстве. Перчатки плотные и хорошо облегают руку. Они подойдут для работы в саду, огороде, гараже или во время ремонта. Можно выбрать разные цвета. Действует дополнительная скидка для заказа от 12 пар.
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Подойдет не только для занятий спортом, но и для повседневной жизни. С ее помощью можно защитить голову от солнца, убрать волосы с лица, закрыть лицо от пыли, также ее можно использовать как шарф или повязку на руку.
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Подследники, как и носки, являются незаменимым предметом гардероба у женщины. На пятке есть силиконовая вставка, чтобы подследники не сползали с ноги во время ходьбы или бега. В наборе продается 5 пар. Большой выбор цветов и отличная цена входят в комплект!
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Самоклеящийся бинт необходим любителям поиграть в волейбол, боксерам и вратарям. А еще он поможет при небольших травмах и растяжениях всем любителям активного образа жизни. Также его можно использовать для обмотки рукояток спортивных снарядов и не только. Бинт прост в использовании, хорошо держится, ну и наконец просто веселый.
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Костюм из леггинсов и топа подойдет не только для йоги (но для нее он вообще идеален, конечно). В таком комплекте вы точно будете главной красоткой спортзала. Комплект бесшовный, а значит, ничего не будет мешать. Быстросохнущий и тянущийся — то, что надо для занятий спортом. А еще и куча цветов на выбор. Почему бы не купить несколько и не менять по настроению?
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Чтобы больше не мучаться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.
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