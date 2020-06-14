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21:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 14 июня

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии, у коронавируса могут появиться более агрессивные формы, а россиянам дают советы, как лучше подготовиться ко второй волне COVID-19.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 14.06
Инфицировано528 964+8 835
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
1.0614.06
Скончалось6 948+119
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
1.0614.06
Выздоровело280 050+5 409
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
1.0614.06
Инфицировано7 840 408+124 518
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
1.0614.06
Скончалось431 236+3 566
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
1.0614.06
Выздоровело3 735 314+72 480
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
1.0614.06
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Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса

Коронавирус в России был обнаружен у 528 964 человек. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8 835 человек, сообщает оперативный штаб. Всего от инфекции в России погибли 6 948 человек, 119 из них — за последние сутки.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая. В этот день в России было выявлено более 11,6 тыс. новых случаев заражения.

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями.
Владимир Путин

Глава государства выразил надежду, что данная тенденция продолжится.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.

В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.

Он напомнил, что такие требования, как социальная дистанция или ношение масок все еще действуют, однако некоторые россияне не соблюдают их.

Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19

Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы.
Михаил Пальцев
академик РАН, профессор

По его словам, из-за мутаций коронавируса SARS-COV-2 универсальную вакцину создать не получится.

Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета

У заболевших коронавирусом возможность развития диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета возможны серьезные осложнения этого заболевания. С таким предостережением выступила международная группа ученых, объединившая ведущих специалистов в области изучения диабета в рамках проекта CoviDiab Registry.

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

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Гражданам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. По словам специалистов, здоровым людям проще переносить коронавирусную инфекцию. Само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах, отмечают эксперты.

Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии

У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин. Например, из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП с 11037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го.

Небо, самолет, маска. Какими станут полеты после пандемии?

В июле авиакомпании готовятся возобновить международные перевозки, прекращенные в марте, но полеты уже не будут такими, как до пандемии. Эксперты разных стран прог­нозируют, что цены на билеты взлетят до космических высот. За рубежом также звучит множество предложений ввести иммунные паспорта, а в аэропортах и самолётах предлагают измерять не только температуру, но также давление и пульс.

Подсчитанному верить: находится ли мир в начале пандемии

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Коллектив ученых имперского колледжа в Лондоне подсчитал, что без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы умерло бы 3,2 млн человек. Получается, что благодаря ограничениям удалось сохранить более 3 млн жизней. Исследователи также уверены, что мир находится только в начале пандемии.

Российские специалисты неоднозначно отнеслись к этим расчетам, хотя тоже не сомневаются в эффективности ограничений. Что касается течения пандемии, то, по мнению наших ученых, в РФ она находится на экваторе, а в Европе подходит к концу. Однако это не исключает возникновения второй волны.

Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте

Начавшие работать в июне отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях. Гостиницы найдут выход из ситуации, считает представитель отрасли.

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