Коронавирус COVID-19: главные события 14 июня

Источник: Агентство «Москва»
В России за сутки выявили 8835 случаев коронавируса
Коронавирус в России был обнаружен у 528 964 человек. За минувшие сутки врачи выявили вирус у 8 835 человек, сообщает оперативный штаб. Всего от инфекции в России погибли 6 948 человек, 119 из них — за последние сутки.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая. В этот день в России было выявлено более 11,6 тыс. новых случаев заражения.
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями.
Глава государства выразил надежду, что данная тенденция продолжится.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев, и мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Он напомнил, что такие требования, как социальная дистанция или ношение масок все еще действуют, однако некоторые россияне не соблюдают их.
Академик заявил о вероятном появлении более агрессивных форм COVID-19
Все работы, которые за последнее время были сделаны по коронавирусу, говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе COVID-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы.
Михаил Пальцевакадемик РАН, профессор
По его словам, из-за мутаций коронавируса SARS-COV-2 универсальную вакцину создать не получится.
Ученые считают, что коронавирус провоцирует развитие диабета
У заболевших коронавирусом возможность развития диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета возможны серьезные осложнения этого заболевания. С таким предостережением выступила международная группа ученых, объединившая ведущих специалистов в области изучения диабета в рамках проекта CoviDiab Registry.
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Гражданам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса. По словам специалистов, здоровым людям проще переносить коронавирусную инфекцию. Само заболевание в основном проходит в относительно легких или средних формах, отмечают эксперты.
Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии
У снижения смертности в апреле 2020 года в России есть несколько причин, одна из которых — меньшее количество летальных исходов от внешних причин. Например, из-за ограничительных мер почти вдвое сократилось количество ДТП с 11037 случаев в апреле 2019 года до 6250 случаев в апреле 2020-го.
Небо, самолет, маска. Какими станут полеты после пандемии?
В июле авиакомпании готовятся возобновить международные перевозки, прекращенные в марте, но полеты уже не будут такими, как до пандемии. Эксперты разных стран прогнозируют, что цены на билеты взлетят до космических высот. За рубежом также звучит множество предложений ввести иммунные паспорта, а в аэропортах и самолётах предлагают измерять не только температуру, но также давление и пульс.
Подсчитанному верить: находится ли мир в начале пандемии
Коллектив ученых имперского колледжа в Лондоне подсчитал, что без карантинных мер до начала мая в 11 странах Европы умерло бы 3,2 млн человек. Получается, что благодаря ограничениям удалось сохранить более 3 млн жизней. Исследователи также уверены, что мир находится только в начале пандемии.
Российские специалисты неоднозначно отнеслись к этим расчетам, хотя тоже не сомневаются в эффективности ограничений. Что касается течения пандемии, то, по мнению наших ученых, в РФ она находится на экваторе, а в Европе подходит к концу. Однако это не исключает возникновения второй волны.
Как будут заселять в номера пары без штампа в паспорте
Начавшие работать в июне отели и гостиницы должны будут доказать представителям Роспотребнадзора, что снявшие у них номера пары состоят в семейных отношениях. Гостиницы найдут выход из ситуации, считает представитель отрасли.
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