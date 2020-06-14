Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами В населенном пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
20:29 (мск), источник: РИА Новости

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский крейсер и разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали телеканалу «Звезда» представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил главный специалист бюро Роман Соколов, корабль появился через некоторое время после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. В свою очередь, руководитель проекта «Витязь-Д» Сергей Лопсарь заявил, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир «Фотий Крылов», с которого беспилотник спускался во впадину.

Телеканал продемонстрировал кадры с американским крейсером и воздушными судами недалеко от района погружения. При этом США, как отмечает «Звезда», опоздали с фото и видеосъемками.

«К тому моменту, когда они появились рядом, “Витязь” уже давно был спущен под воду», — сообщил телеканал.

В мае российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину в 10 028 метров. Как уточнили в Фонде перспективных исследований, «Витязь» стал первым в мире устройством такого рода, которое предположительно достигло самой глубокой точки Мирового океана.

В отличие от работавших ранее в этом районе японского аппарата Kaiko и американского Nereus, «Витязь-Д» функционирует полностью автономно, используя элементы искусственного интеллекта.

Что нашел аппарат «Витязь» на дне Марианской впадины
Во время загрузки произошла ошибка.
8 июня© Ньюстюб
 Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым 'погибли два человека'
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
В Пулково столкнулись два самолета
Путин рассказал о плане по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
На дне Северного Ледовитого океана обнаружили разломы
В Минздраве заявили о «неправильном» понимании отмены изоляции
Путин назвал поправки в Конституцию шагом к демократизации
Gnezdo.ru
Узнали «Гуся» из Электроника? Фото 40 лет спустя
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Внук Юрия Гагарина вырос его точной копией
Hi-Tech
Россия уходит под воду (18 фото) По стране идет волна погодных аномалий
Авто
Как называют заправки в разных странах Европы Пумпа, танк и паливо: какие еще неожиданные слова может услышать тот, кто ищет АЗС
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
Как обновление Конституции продолжит обновление здравоохранения
Конституция России дополнится статьей о статусе правопреемника СССР
Изучи поправку о труде – будешь смело требовать эти права, когда вернёшься
Мы рождены в СССР. Эта поправка в Конституцию России не даст забыть о Союзе
Популярные темы на «Детях»
А как бы вы поступили (на самом деле не дай Бог никому) 780
Как думаете посадят Ефремова? 751
Великие и Ужасные 482
Кто прав? 391
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь