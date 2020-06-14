США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Как отметил главный специалист бюро Роман Соколов, корабль появился через некоторое время после того, как аппарат начали разворачивать на позиции. В свою очередь, руководитель проекта «Витязь-Д» Сергей Лопсарь заявил, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир «Фотий Крылов», с которого беспилотник спускался во впадину.
Телеканал продемонстрировал кадры с американским крейсером и воздушными судами недалеко от района погружения. При этом США, как отмечает «Звезда», опоздали с фото и видеосъемками.
«К тому моменту, когда они появились рядом, “Витязь” уже давно был спущен под воду», — сообщил телеканал.
В мае российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину в 10 028 метров. Как уточнили в Фонде перспективных исследований, «Витязь» стал первым в мире устройством такого рода, которое предположительно достигло самой глубокой точки Мирового океана.
В отличие от работавших ранее в этом районе японского аппарата Kaiko и американского Nereus, «Витязь-Д» функционирует полностью автономно, используя элементы искусственного интеллекта.