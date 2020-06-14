Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Небо, самолет, маскаКакими станут полеты после пандемии
Фоторепортажи
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
20Детский труд
21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 14.06
Инфицировано528 964+8 835
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
1.0614.06
Скончалось6 948+119
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
1.0614.06
Выздоровело280 050+5 409
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
1.0614.06
Инфицировано7 840 408+124 518
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
1.0614.06
Скончалось431 236+3 566
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
1.0614.06
Выздоровело3 735 314+72 480
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
1.0614.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

В работе говорится, что максимальный риск заражения существует в местах скопления людей: в офисах, кинотеатрах, концертных залах и религиозных учреждениях.

При этом вероятность заболеть на свежем воздухе или через контакт с поверхностью оценивается как очень низкий. Также утверждается, что для заражения взрослого человека необходимо попадание в его организм тысячи частиц вируса.

Согласно подсчетам авторов, при дыхании переносчик выделяет около 20 вирусных частиц в минуту, при разговоре — примерно 200, а при кашле и чихании — 200 миллионов.

По состоянию на 14 июня, в мире зафиксировано 7,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. 431,1 тысяча человек умерли, 3,7 миллиона полностью выздоровели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
 Дочь теннисиста Кафельникова обнажилась для обложки журнала
Стало известно о планах постепенно восстановить СССР после его распада
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Путин написал статью о Второй мировой войне
Коронавирус COVID-19: главные события 14 июня
В Пулково столкнулись два самолета
Путин рассказал о плане по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
США следили за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Здоровье
12 величайших российских ученых-медиков В День России проект Здоровье Mail.ru выбирает 12 наиболее важных ученых и рассказывает об их открытиях.
Hi-Tech
Что Россия ищет в Антарктике? «Без серьезной науки людям не прокормиться»
Горячие темы на Авто
Принимаем заказы на пятничный беспредел. 233
Замечаю (уже давно)-- 216
Тут финансисты есть? 139
Сейчас будет реклама 74
Кино
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе В ироническом детективе «Герой по вызову» актриса исполнила роль возлюбленной главного героя
Новости партнеров
Вот 7 главных поправок в Конституцию – ты найдешь в них себя
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Популярные темы на «Детях»
А как бы вы поступили (на самом деле не дай Бог никому) 781
Как думаете посадят Ефремова? 751
Великие и Ужасные 482
Кто прав? 391
Леди
Чем мыть волосы летом Конечно, ухаживать за волосами правильно важно в любое время года. Разберемся, чего не хватает твоей голове именно в жаркий сезон.
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Мы рождены в СССР. Эта поправка в Конституцию России не даст забыть о Союзе
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь