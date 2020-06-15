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01:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Смертность не сориентировалась на местности

В данных Росстата об умерших в апреле есть нестыковки.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 15.06
Инфицировано528 964+8 835
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
1.0614.06
Скончалось6 948+119
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
1.0614.06
Выздоровело280 050+5 409
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
1.0614.06
Инфицировано7 854 514+102 767
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
1.0614.06
Скончалось431 543+2 481
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
1.0614.06
Выздоровело3 750 291+70 757
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
1.0614.06
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В субботу Росстат представил данные о естественном движении населения, учитывающие рождаемость и смертность, за апрель 2020 года. Часть показателей ранее уже предоставляло правительство в оперативном режиме, однако в версии Росстата данные по смертности изменились. Это, впрочем, было ожидаемо — как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, различие связанно с особенностью учета, так как в отдельных регионах страны органы ЗАГС в связи с карантином не вводили данные в систему единой государственной регистрации записей актов гражданского состояния.

Согласно подсчетам ведомства, в апреле 2019 года в РФ умерли 149 468 человек — в оперативных данных правительства их число составляло 147 167. В результате, хотя число умерших в апреле этого года оказалось по-прежнему меньше показателя апреля 2019 года (153 867 человек), разница между ними составила не 6700, а 4399 человек. Соответственно, изменилась и разница между показателями смертей за январь—апрель 2019 и 2020 годов — вместо заявлявшихся 19 500 она снизилась до 17 265 человек.

Иными в оценке Росстата оказались и данные о тех, кто умер в апреле, будучи зараженным коронавирусной инфекцией.

По данным ведомства, коронавирус предопределил смерть 1660 человек — ранее власти говорили о 1675 случаях.
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У 1270 человек наличие вируса и его решающее влияние на смерть неопровержимы (ранее таковых насчитывалось 1136 случаев), а еще у 390 человек наличие вируса подтвердилось не тестом, а результатами вскрытия. Отдельную группу составили те, кто умер, будучи заражен коронавирусом, от другого заболевания. Ранее власти говорили о 1038 случаях — по данным Росстата, их оказалось 1052, из которых в 435 случаях коронавирус выступил катализатором уже имевшейся болезни, а еще в 617 не имел на нее никакого влияния.

Рекордсменом по числу умерших в ходе эпидемии ожидаемо оказалась Москва, где 805 человек умерли непосредственно в связи с коронавирусом и еще 756 человек — от других причин, но при этом имели положительный тест на вирус. Эти данные аналогичны представленным столичным департаментом здравоохранения в конце мая и по этой же причине превышают данные оперативного штаба по Москве на 20%.

Сопоставимая разница, вероятно, есть и между оперативными и опубликованными Росстатом данными по регионам. На втором месте после Москвы по числу умерших оказалась Московская область — там непосредственно от коронавируса скончались 383 человека, еще в восьми случаях он выступил катализатором уже имевшейся болезни. На третьем месте — Санкт-Петербург, где, по оценке Росстата, от коронавируса скончались 166 человек и еще 34 — от вызванного им обострения хронического заболевания.

Минимальное значение умерших в связи с эпидемией — нулевое — зафиксировано в 23 регионах страны, расположенных почти во всех федеральных округах, в том числе это Белгородская и Орловская области, Карелия, Адыгея и Кабардино-Балкария.

Это, вероятно, может отражать не столько реальную картину смертности в отдельных субъектах, сколько задержку данных о них на уровне местных ЗАГСов.

Вывод об этом можно сделать на основании сноски к опубликованным Росстатом документам, в которой ведомство, хотя и без указания отдельных регионов, ссылается на неполное обеспечение регистрации фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС в связи с карантином. Этот же фактор, скорее всего, объясняет и существенное — более 5% — снижение общей смертности в 38 регионах страны.

При этом, например, в Дагестане она и вовсе упала более чем на 50%.
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В девяти же регионах смертность, наоборот, выросла более чем на 5%, и в большинстве из них показатель прироста значительно превышает число умерших при положительном анализе на коронавирус. Так, например, в Томской области превышение числа смертей в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составляет 20,7% — при этом в регионе, согласно Росстату, не было зафиксировано ни одной смерти, прямо или косвенно связанной с коронавирусом.

Отметим, что неточности даже в месячных данных по смертности (хотя и гораздо меньшего объема, чем в нынешнем документе Росстата), не говоря уже об оперативных показателях, являются скорее нормой для статистических ведомств не только в РФ, но и за рубежом. Об этом, в частности, говорилось в обращении ряда европейских специалистов по демографии в письме в Евростат. По этой же причине и российская, и зарубежная статистика по смертности и рождаемости имеет различную периодичность выпуска — и наиболее достоверными считаются данные по итогам года, публикуемые в течение первого квартала следующего за ним года. Принципиально улучшить эту ситуацию может разве что тотальное цифровое отслеживание каждого гражданина на каждом этапе его жизни — однако у такого механизма помимо материальных есть и политические издержки.

Анастасия Мануйлова

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