01:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Смертность не сориентировалась на местности
В данных Росстата об умерших в апреле есть нестыковки.
Согласно подсчетам ведомства, в апреле 2019 года в РФ умерли 149 468 человек — в оперативных данных правительства их число составляло 147 167. В результате, хотя число умерших в апреле этого года оказалось
Иными в оценке Росстата оказались и данные о тех, кто умер в апреле, будучи зараженным коронавирусной инфекцией.
У 1270 человек наличие вируса и его решающее влияние на смерть неопровержимы (ранее таковых насчитывалось 1136 случаев), а еще у 390 человек наличие вируса подтвердилось не тестом, а результатами вскрытия. Отдельную группу составили те, кто умер, будучи заражен коронавирусом, от другого заболевания. Ранее власти говорили о 1038 случаях — по данным Росстата, их оказалось 1052, из которых в 435 случаях коронавирус выступил катализатором уже имевшейся болезни, а еще в 617 не имел на нее никакого влияния.
Рекордсменом по числу умерших в ходе эпидемии ожидаемо оказалась Москва, где 805 человек умерли непосредственно в связи с коронавирусом и еще 756 человек — от других причин, но при этом имели положительный тест на вирус. Эти данные аналогичны представленным столичным департаментом здравоохранения в конце мая и по этой же причине превышают данные оперативного штаба по Москве на 20%.
Сопоставимая разница, вероятно, есть и между оперативными и опубликованными Росстатом данными по регионам. На втором месте после Москвы по числу умерших оказалась Московская область — там непосредственно от коронавируса скончались 383 человека, еще в восьми случаях он выступил катализатором уже имевшейся болезни. На третьем месте —
Это, вероятно, может отражать не столько реальную картину смертности в отдельных субъектах, сколько задержку данных о них на уровне местных ЗАГСов.
Вывод об этом можно сделать на основании сноски к опубликованным Росстатом документам, в которой ведомство, хотя и без указания отдельных регионов, ссылается на неполное обеспечение регистрации фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС в связи с карантином. Этот же фактор, скорее всего, объясняет и существенное — более 5% — снижение общей смертности в 38 регионах страны.
В девяти же регионах смертность, наоборот, выросла более чем на 5%, и в большинстве из них показатель прироста значительно превышает число умерших при положительном анализе на коронавирус. Так, например, в Томской области превышение числа смертей в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составляет 20,7% — при этом в регионе, согласно Росстату, не было зафиксировано ни одной смерти, прямо или косвенно связанной с коронавирусом.
Отметим, что неточности даже в месячных данных по смертности (хотя и гораздо меньшего объема, чем в нынешнем документе Росстата), не говоря уже об оперативных показателях, являются скорее нормой для статистических ведомств не только в РФ, но и за рубежом. Об этом, в частности, говорилось в обращении ряда европейских специалистов по демографии в письме в Евростат. По этой же причине и российская, и зарубежная статистика по смертности и рождаемости имеет различную периодичность выпуска — и наиболее достоверными считаются данные по итогам года, публикуемые в течение первого квартала следующего за ним года. Принципиально улучшить эту ситуацию может разве что тотальное цифровое отслеживание каждого гражданина на каждом этапе его жизни — однако у такого механизма помимо материальных есть и политические издержки.
Анастасия Мануйлова