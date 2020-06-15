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00:13 (мск), источник: ТАСС

ФНС открывает налоговые инспекции для приема граждан по записи

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в понедельник открывает налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи.

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Источник: Агентство «Москва»

Записаться на прием в налоговую инспекцию можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС.

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При посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте РФ.

При этом, по данным ФНС, решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. «На сайте ведомства доступны более 50 онлайн-сервисов. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.», — говорится в сообщении на сайте службы.

Ранее на сайте ФНС сообщалось, что для предотвращения распространения коронавируса ведомство приостановило личный прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях с 30 марта до особого распоряжения.

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