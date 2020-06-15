ФНС открывает налоговые инспекции для приема граждан по записи

Записаться на прием в налоговую инспекцию можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через единый
При посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте РФ.
При этом, по данным ФНС, решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. «На сайте ведомства доступны более 50
Ранее на сайте ФНС сообщалось, что для предотвращения распространения коронавируса ведомство приостановило личный прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразделениях с 30 марта до особого распоряжения.