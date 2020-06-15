Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Сложнее всего приходится семьям в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ивановской области.
Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей.
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Далее в рейтинге следуют Сахалинская область (остаток в 72,7 тыс. руб.), Москва (65,8 тыс. руб.), Санкт-Петербург (57,3 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ—Югра (56,8 тыс. руб).
Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тыс. руб.), Псковская область (5,7 тыс. руб.), Ивановская область (5,1 тыс. руб.), Чечня (4,2 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская Республика (-1,02 тыс. руб).