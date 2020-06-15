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07:39 (мск), источник: Известия

Врач назвала распространенное осложнение у переболевших COVID-19

У переболевших COVID-19 россиян обнаружили общее осложнение — сохраняющийся и после выздоровления озноб, рассказала 14 июня кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 15.06
Инфицировано528 964+8 835
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Скончалось6 948+119
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Выздоровело280 050+5 409
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Скончалось433 394+3 266
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Выздоровело3 777 165+68 837
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Источник: Агентство «Москва»

Врач объяснила, что коронавирус, проникая в организм, поражает не только клетки слизистой органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, но и ткани центральной нервной системы.

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«Как и при многих других вирусных инфекциях, нервная система может повреждаться непосредственно вирусным проникновением или быть повреждена его токсинами. Также могут развиться нарушения на фоне повреждения миелиновой оболочки (защитной оболочки) нервных стволов», — цитирует медика сайт kp.ru.

Кроме того, отметила Павлова, при COVID-19 увеличивается риск нарушения свертываемости крови. Это может привести к инсультам и отеку альвеол легких, возникает гипоксия.

Одним из последствий таких изменений в организме может стать нарушение терморегуляции, которая и приводит к ощущению озноба даже после выздоровления.

По словам врача, иногда пациенты принимают такой признак за повторное заболевание, но так как тесты на коронавирус дают отрицательные результаты, специалисты сделали вывод, что это осложнение из-за повреждения ЦНС.

«Временное это нарушение или постоянное — пока никто сказать не может», — указала Павлова.
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Врач рекомендовала при ощущении озноба согреваться теплым чаем или водой с малиной. При этом в качестве профилактики коронавируса не стоит прибегать к алкоголю или закаливанию. В последнем случае есть риск ослабить иммунитет.

9 июня «Известия» писали, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил профинансировать реабилитацию перенесших COVID-19 граждан, а именно предоставить субсидии для восстановления от заболевания в санаториях вплоть до 2022 года.

Такие меры позволили бы снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет быстрого и качественного восстановления здоровья и трудоспособности россиян.

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