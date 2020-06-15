Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

Идеальной зарплату в размере 50−70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, доход в 30−50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян. При этом более 100 тыс. рублей хотел бы получать только 21% респондентов.
Желаемая сумма варьируется в зависимости от региона. Так, москвичи хотели бы зарплату в размере 82 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга ограничились пожеланием 72 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, в целом по России у мужчин ожидания от оплаты труда выше, чем у женщин. Первые хотели бы зарабатывать ежемесячно 86 тыс. рублей, а вторые — 61 тыс. рублей.
Подавляющее большинство респондентов — 90% — признались, что почувствовали влияние пандемии на рынок труда и ожидают наступления кризиса после ее окончания.
Опрос проводился в июне среди 4,9 тыс. пользователей портала «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.
1 июня специалисты НИУ ВШЭ выяснили, что у 40% россиян после начала эпидемии сократилась зарплата, многих перевели на неполный график или отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска.