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07:49 (мск), источник: Известия

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

После окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, сообщает РБК 15 июня со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 15.06
Инфицировано528 964+8 835
1.06
9035
2.06
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1.0614.06
Скончалось6 948+119
1.06
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182
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5.06
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Выздоровело280 050+5 409
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11.06
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13.06
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14.06
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1.0614.06
Инфицировано7 912 981+126 936
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
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13.06
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Скончалось433 394+3 266
1.06
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Выздоровело3 777 165+68 837
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11.06
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12.06
95976
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14.06
77668
1.0614.06
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Идеальной зарплату в размере 50−70 тыс. рублей назвали 29% опрошенных, доход в 30−50 тыс. рублей устроил бы 27% россиян. При этом более 100 тыс. рублей хотел бы получать только 21% респондентов.

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Желаемая сумма варьируется в зависимости от региона. Так, москвичи хотели бы зарплату в размере 82 тыс. рублей, а жители Санкт-Петербурга ограничились пожеланием 72 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, в целом по России у мужчин ожидания от оплаты труда выше, чем у женщин. Первые хотели бы зарабатывать ежемесячно 86 тыс. рублей, а вторые — 61 тыс. рублей.

Подавляющее большинство респондентов — 90% — признались, что почувствовали влияние пандемии на рынок труда и ожидают наступления кризиса после ее окончания.

Опрос проводился в июне среди 4,9 тыс. пользователей портала «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.

1 июня специалисты НИУ ВШЭ выяснили, что у 40% россиян после начала эпидемии сократилась зарплата, многих перевели на неполный график или отправили в «добровольные» неоплачиваемые отпуска.

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