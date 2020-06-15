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09:21 (мск), источник: ТАСС

Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала «Вечерний Ургант».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине — прим. ТАСС) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении.
Наталья Орейро

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала «Вечерний Ургант».

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», — подчеркнула она.

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Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. «На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие», — рассказала певица.

«Наша Наташа»

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет юная актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.

Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата.

В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь.

Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России — это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов.
Наталья Орейро

С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в Россию, где у нее сформировался огромный фан-клуб. Поклонники зовут ее «наша Наташа» за искренность в творчестве и простоту в общении с ними. Орейро учит русский язык, исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») Булата Окуджавы.

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Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе «Первого канала» «Вечерний Ургант»
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