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11:26 (мск), источник: РИА Новости

«Рыбу можно, но не всегда». Так ли мягок Петров пост на самом деле

У православных христиан сегодня начинается Петров пост. Он заканчивается 11 июля, накануне дня святых апостолов Петра и Павла.

Источник: СС0/Free-Photos
О том, зачем верующие постятся перед этим праздником, сколько длится говение и как питаться по дням, — в материале РИА Новости.

«Хочется расслабиться»

Петров пост предваряет отмечаемый 12 июля праздник первоверховных апостолов Петра и Павла (Петров день). Церковный устав относит его к категории великих. Эти торжества, выражаясь простым языком, ниже по рангу, чем Пасха и двунадесятые дни (название происходит от даты — двенадцать), посвященные земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Такие же великие праздники — Рождество Иоанна Предтечи (7 июля), Усекновение его главы (11 сентября), Обрезание Господне (14 января) и Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

Принципиальное отличие от двунадесятых в том, что, если эти праздники выпадают на среду или пятницу, пост не отменяется. И из всех великих только Петров день предваряется многодневным постом. Почему?
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«Цель — дать православным в период между Пятидесятницей (днем Святой Троицы) и довольно нескорым началом Успенского поста (14 августа) некоторую опору и не позволить растечься кляксой. Ведь летом богослужебная жизнь не так интенсивна, человеку хочется расслабиться и отдохнуть. Но верующим не пристало забывать о молитве, храме и что в любом времяпрепровождении должно быть разумное самоограничение», — объясняет глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Кроме того, по его словам, Петров день напоминает христианам, что все они призваны быть свидетелями Христа и Его учения. То есть человек должен подкреплять веру образом жизни.

«Налагаемые на себя ограничения — один из путей свидетельства», — добавляет отец Максим.

К слову, в раннехристианский период свидетелями называли не только апостолов, но и вообще всех святых. И слово «мученик» на греческом означает «свидетель».

История поста

Перед тем как свидетельствовать о новом учении в каком-либо городе, апостолы всегда держали строгий пост. Со временем этому стали подражать простые верующие. В память об учениках Христа в некоторых общинах объявляли длительный период воздержания, который так и называли — апостольским. Он приходился на летние месяцы — от праздника Троицы до Успения Богоматери.

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А в IV веке оформляется почитание апостолов Петра и Павла. Прежде всего это ознаменовалось строительством базилик в их честь в Риме, где в первом столетии они претерпели казнь. Так вот, в течение нескольких дней до освящения нового храма римские христиане постились.

Впрочем, эта версия происхождения Петрова поста — не единственная. Согласно другой, примерно в III веке возникло правило, по которому христианин, пропустивший какой-либо из дней Великого поста, был обязан компенсировать его в период между Пятидесятницей и Успением. Впоследствии срок сократился до дня Петра и Павла.

Однако общецерковным Петров пост стал довольно поздно. Даже при формировании Русской церкви в X веке он еще не был повсеместно принят.
Максим Козлов
Протоиерей, глава Учебного комитета РПЦ

Главная ошибка

Ныне это один из четырех многодневных постов наряду с Великим, Рождественским и Успенским. Но, в отличие от них, у Апостольского говения нет четких рамок. Все дело в особенностях церковного календаря.

Петровки (еще одно название этих дней) начинаются через неделю после Троицы (Пятидесятницы), отмечаемой на 50-й день после Пасхи. Дата же Светлого Христова Воскресения ежегодно меняется. В 2020-м Пасха выпала на 19 апреля, Троица, соответственно, — на 7 июня, а начало Петровского поста — на 15 июня.

В этом году он продлится недолго — 27 дней. Скажем, десять лет назад верующие постились 42 дня — больше, чем в Великую Четыредесятницу. И весьма продолжительным Апостольский пост бывает довольно часто.

Отсюда возникло поверье, что на Петровки воздерживаться следует так же строго, как и в преддверии Пасхи. На самом деле это не так.

«Одна из ошибок тех, кто пришел в Церковь в последние 20−30 лет, — попытка психологически настроить себя на многодневное летнее самоограничение так же, как на Четыредесятницу. Это не получится, да и задачи такой нет. Великий пост по своему смыслу куда глубже, поэтому на четыре таких говения в год себя не запрограммируешь. А трезвенное ограничение, сохранение контроля над собственным сознанием и молитвенной жизнью, памятование о том, что даже на пляже или фазенде ты христианин, — это как раз для Петрова поста», — подчеркивает отец Максим.

Чем питаться

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По сравнению с тремя другими Петров пост считается самым мягким. Священники объясняют: так сложилось исторически. Народные же трактовки куда разнообразнее. Например, жители Закарпатья говорят, что, когда все апостолы постились, «Петр тайком ел сыр».

Еще один вариант: Петр был рыбаком. Поэтому пост в народе называют «рыбным». И действительно, устав разрешает этот продукт. Правда, вопреки распространенному мнению, — не каждый день.

«У Апостольского поста такой же устав, как у Рождественского. По средам и пятницам — сухоядение или вареная пища», — уточняет известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

В остальные дни, кроме предусмотренных церковным календарем случаев, полиелей — то есть пища с маслом. В это же время, отмечает иеромонах, позволяются и морепродукты.

А рыбу по уставу можно в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье.

«Правила питания в пост зависят от многого: сколь длителен период говения, насколько он значим, на какое время года приходится и так далее. В Церкви есть градация строгости воздержания. Самая мягкая — сырная седмица за неделю до Четыредесятницы, когда можно все, кроме мяса. В следующий по строгости пост разрешена рыба (Рождественский и Петров). Потом следуют елей, вареная пища без масла, сухоядение, хлеб с водой и полное невкушение пищи», — перечисляет отец Феодорит.

Рецепты постных блюд

Учитывая мягкость поста, для верующих, как отмечают священнослужители, нет особых проблем с приготовлением блюд. В старину на Петрово говение приходилось начало рыболовецкого сезона. Поэтому речная рыба была особенно популярной именно в этот период.

Каких-то традиционных яств тут нет. Но поскольку это лето, мы едим больше холодные блюда. Например, рыбную окрошку. Она готовится так же, как обычная, только вместо мяса — вареная рыба. В современных условиях лучше брать рыбу горячего копчения. А яйца я всегда заменяю грибами.
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)

Для забеливания он использует белый квас. Потому что, говорит, «больше в пост нечем».

«Почти каждый день разрешается растительное масло, поэтому можно изощряться как угодно. Я, например, люблю капусту с грибами. Капуста сначала отваривается, затем ее нужно обжарить вместе с грибами. Или отварить все вместе», — рассказывает священнослужитель.

В конце концов, верующие сами решают, чем питаться на Петровки. Если же возникают какие-либо вопросы, следует обратиться к духовнику. Главное, как и во время всякого поста, — не забывать о духовном смысле воздержания.

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