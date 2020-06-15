09:57 (мск), источник: Life.ru
Обман в красоте. Парикмахер рассказала, как вас разводят на деньги в салонах
Салоны красоты и парикмахерские
Стилист по волосам рассказала Лайфу обо всех секретах работы в салоне красоты.
Светлана (имя изменено) работает парикмахером и стилистом по волосам более десяти лет. Она подстригала волосы и делала прически в разных салонах красоты. Сейчас у неё свой кабинет, потому что за годы работы Светлана поняла, что в салонах сотрудников держат за рабов, а клиентов — за глупцов.
В салоне красоты парикмахеры, как правило, работают с
К подобным заменам прибегают и при окрашивании волос. Клиенту показывают одни упаковки красителей, а в подсобном помещении мастер смешивает средства от более дешёвых марок.
— Нужно требовать, чтобы мастер всегда при вас смешивал краску и показывал всё, что он делает. Иначе вас могут обмануть, вы не только получите дешёвую краску, а ещё и потратите деньги за одно только название без содержимого, — говорит Светлана.
Иногда салоны красоты продают
Модная сейчас процедура кератинового выпрямления или ботокса для волос — это опасная процедура. Часть препаратов для неё запрещена в США и некоторых странах Европы, поскольку в составе есть фенол и формальдегид, которые разрушают волосы, впитываются в кожу головы и отравляют организм.
— Первая процедура кажется эффективной, но уже после второго применения волосы будут похожи на мочалку. Тем не менее в наших социальных сетях ботокс для волос очень популярен, мастера убеждают клиентов, что он даже полезен для волос. А всё
Сегодня в салонах красоты большая часть парикмахеров — люди, которые прошли трёхмесячные курсы. Никакого другого образования в парикмахерском деле у них нет. Поэтому, как утверждает Светлана, клиенты уходят с кривыми стрижками, сожжёнными краской волосами или опасным для здоровья ботоксом.
— Дополнительное обучение нужно всем парикмахерам. Новые технологии появляются постоянно, в трихологии появляются новые открытия и исследования. Чтобы быть в тренде, нужно учиться. Но это дорого.
Действительно, владелец салона может сам направить мастеров на обучение или дать им денег на необходимые курсы. Как правило, если собственник платит 100%, то он заключает с парикмахером договор, согласно которому тот не имеет права в течение ближайших трёх лет увольняться из салона. А если
При этом, как рассказывает Светлана, не факт, что все деньги достанутся мастеру. Подворовывают администраторы: если видят, что у парикмахера много заказов, в отчёт вбивают только часть, а остальное под шумок оставляют себе.
— Я работала в салоне пять дней в неделю. В день ко мне приходило по 10−12 человек. Иногда я настолько закручивалась, что не успевала или забывала записывать всех, кого стригла, красила или причёсывала. В итоге моя зарплата за месяц была около 25−30 тысяч рублей, не больше, — говорит Светлана.
На модных показах или фотосессиях, куда салон могут пригласить как партнёра, мастера работают бесплатно — на имидж компании. А после увольнения все фотографии и работы парикмахера остаются салону, мастер не может их использовать ни в своих соцсетях, ни
Санитарные книжки покупают нелегально за 1,5 тысячи рублей. В одном из салонов, в котором работала Светлана, был
— Когда нам начальство сказало самим скинуться на микроволновку и холодильник, если мы хотим на работе есть, я поняла, что надо уходить. Отношение к нам было как к рабам. Руководство не хотело отдавать мне трудовую книжку, отказывалось снимать и отдавать мои дипломы, пыталось не выплатить зарплату. Мне тогда папа сказал, что хорошие сотрудники никогда
Чтобы не нарваться на непрофессионала, не угробить своё здоровье и не потратить деньги зря, обращаться нужно только к проверенным мастерам, у которых хорошие рекомендации, есть опыт и они не идут на поводу у моды, а знают технологию работы и стараются не навредить клиенту.