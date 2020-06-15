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09:57 (мск), источник: Life.ru

Обман в красоте. Парикмахер рассказала, как вас разводят на деньги в салонах

Салоны красоты и парикмахерские наконец-то открылись и могут принимать клиентов. Но стоит ли доверять непроверенному мастеру и отдавать свои деньги за услуги, которые могут только испортить ваше здоровье?

Источник: Jo_Johnston/СС0

Стилист по волосам рассказала Лайфу обо всех секретах работы в салоне красоты.

Светлана (имя изменено) работает парикмахером и стилистом по волосам более десяти лет. Она подстригала волосы и делала прически в разных салонах красоты. Сейчас у неё свой кабинет, потому что за годы работы Светлана поняла, что в салонах сотрудников держат за рабов, а клиентов — за глупцов.

Как вас могут оставить без волос

В салоне красоты парикмахеры, как правило, работают с одним-двумя брендами, выпускающими продукцию для ухода за волосами и кожей головы. Бутылочки этих средств непрозрачные, поэтому, когда шампунь или бальзам заканчивается, салон может купить шампунь из крапивы в ближайшей «Пятерочке», залить в фирменный бутылёк бренда и использовать его в работе мастеров.

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К подобным заменам прибегают и при окрашивании волос. Клиенту показывают одни упаковки красителей, а в подсобном помещении мастер смешивает средства от более дешёвых марок.

— Нужно требовать, чтобы мастер всегда при вас смешивал краску и показывал всё, что он делает. Иначе вас могут обмануть, вы не только получите дешёвую краску, а ещё и потратите деньги за одно только название без содержимого, — говорит Светлана.

Иногда салоны красоты продают какую-нибудь процедуру с красивым названием (например, «Рай для волос» или «Королевские локоны»). Клиент верит, что его шевелюра будет здоровой и шелковистой после похода в салон, отдаёт свои деньги, а ему на волосы наносят специальный раствор, который смягчает их до первого похода в душ. Вроде как и не обманули, но, с другой стороны, обещали оздоровление, а не временный эффект.

Модная сейчас процедура кератинового выпрямления или ботокса для волос — это опасная процедура. Часть препаратов для неё запрещена в США и некоторых странах Европы, поскольку в составе есть фенол и формальдегид, которые разрушают волосы, впитываются в кожу головы и отравляют организм.

— Первая процедура кажется эффективной, но уже после второго применения волосы будут похожи на мочалку. Тем не менее в наших социальных сетях ботокс для волос очень популярен, мастера убеждают клиентов, что он даже полезен для волос. А всё из-за отсутствия нормального образования и жажды наживы, — объясняет Светлана.

Сотрудники стригут только волосы, с деньгами — сложнее

Сегодня в салонах красоты большая часть парикмахеров — люди, которые прошли трёхмесячные курсы. Никакого другого образования в парикмахерском деле у них нет. Поэтому, как утверждает Светлана, клиенты уходят с кривыми стрижками, сожжёнными краской волосами или опасным для здоровья ботоксом.

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— Дополнительное обучение нужно всем парикмахерам. Новые технологии появляются постоянно, в трихологии появляются новые открытия и исследования. Чтобы быть в тренде, нужно учиться. Но это дорого. Мастер-классы, лекции и тренинги стоят от 60 тысяч рублей. Конечно, у специалистов таких денег может не быть. Тогда за них может заплатить салон, только отрабатывать потом приходится годами, — отмечает Светлана.

Действительно, владелец салона может сам направить мастеров на обучение или дать им денег на необходимые курсы. Как правило, если собственник платит 100%, то он заключает с парикмахером договор, согласно которому тот не имеет права в течение ближайших трёх лет увольняться из салона. А если всё-таки он увольняется, то вернуть нужно все 100%, которые были за него внесены. Иногда собственник может покрыть только 50% стоимости учёбы, тогда мастер обязуется отработать 1,5 года, но в случае увольнения заплатить придётся 100% суммы — взятые деньги умножаются в два раза как «неустойка».

С одного заказа мастер получает 30−35%. То есть стрижка ценой в 1000 рублей для мастера стоит 300−350 рублей. За окрашивание процент ещё ниже, поскольку парикмахер работает с материалами салона.

При этом, как рассказывает Светлана, не факт, что все деньги достанутся мастеру. Подворовывают администраторы: если видят, что у парикмахера много заказов, в отчёт вбивают только часть, а остальное под шумок оставляют себе.

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— Я работала в салоне пять дней в неделю. В день ко мне приходило по 10−12 человек. Иногда я настолько закручивалась, что не успевала или забывала записывать всех, кого стригла, красила или причёсывала. В итоге моя зарплата за месяц была около 25−30 тысяч рублей, не больше, — говорит Светлана.

На модных показах или фотосессиях, куда салон могут пригласить как партнёра, мастера работают бесплатно — на имидж компании. А после увольнения все фотографии и работы парикмахера остаются салону, мастер не может их использовать ни в своих соцсетях, ни где-то ещё.

Санитарные книжки покупают нелегально за 1,5 тысячи рублей. В одном из салонов, в котором работала Светлана, был ВИЧ-инфицированный мастер. Клиенты об этом, конечно же, не знали. Парикмахер не брил посетителей опасной бритвой, носил перчатки. Но, как говорили другие мастера салона, в его санитарной книжке этого диагноза не было — она поддельная.

— Когда нам начальство сказало самим скинуться на микроволновку и холодильник, если мы хотим на работе есть, я поняла, что надо уходить. Отношение к нам было как к рабам. Руководство не хотело отдавать мне трудовую книжку, отказывалось снимать и отдавать мои дипломы, пыталось не выплатить зарплату. Мне тогда папа сказал, что хорошие сотрудники никогда по-доброму не уходят, потому что с ними жалко и обидно прощаться. Этим я себя и успокоила, — с улыбкой вспоминает Светлана.

Чтобы не нарваться на непрофессионала, не угробить своё здоровье и не потратить деньги зря, обращаться нужно только к проверенным мастерам, у которых хорошие рекомендации, есть опыт и они не идут на поводу у моды, а знают технологию работы и стараются не навредить клиенту.

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