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12:08 (мск), источник: Газета.Ру

В США прекратят практику запирания товаров для темнокожих на ключ

Торговые сети в США перестраиваются под требования афроамериканцев. Уже несколько сетей отказались от практики запирания товаров для ухода за кожей и волосами, предназначенных для темнокожих, на ключ в стеклянных шкафах. Долгое время это расценивалось как дискриминация — теперь сети открещиваются от обвинений в расизме и открывают полки с шампунями.

Источник: Reuters

В США усилившаяся борьба темнокожих за свои права помогла афроамериканцам добиться справедливости от косметических магазинов и сетей аптек, где продаются косметические средства. Крупные торговые сети одна за другой объявляют, что перестанут запирать специальные продукты для людей с темным цветом кожи в отдельные боксы, что представители афроамериканского сообщества уже давно называют проявлением расизма и дискриминации.

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На прошлой неделе о прекращении этой практики объявила сеть гипермаркетов Walmart, сообщила The New York Times. Это случилось через несколько дней после того, как темнокожая жительница города Монтбелло, штат Колорадо, опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором наглядно показывалось, как расположены в магазине шампуни и кондиционеры, которыми пользуются белые, и как — те косметические средства для волос, что рассчитаны на темнокожих. Продукты для белых были расставлены на открытых полках, для афроамериканцев их поместили в закрывающиеся шкафы со стеклянными дверцами. «Сообщение ясно: “Мы вам не доверяем”», — комментирует женщина.

На то, что косметика для темнокожих запирается в Walmart, потребители обращали внимание и раньше — в 2018 году против сети гипермаркетов даже был подан иск, в котором Walmart обвинили в дискриминации, поскольку запирая товар, они демонстрируют, что считают афроамериканцев склонными к воровству в магазинах.

Тогда иск против сети подала афроамериканка Эсси Гранди из Калифорнии. Согласно ее жалобе, ей пришлось несколько раз при походе в Walmart в городе Перрисе просить сотрудника магазина отпереть шкаф с шампунями и средствами для ухода за кожей для темнокожих, в то время как товары для белых стояли открыто.

В заявлении женщины говорилось, что она чувствовала «стыд и унижение», когда стояла и ждала, пока ей откроют шкаф с косметикой, поскольку люди вокруг смотрели на нее, будто она преступница.

Сами представители Walmart в заявлении, опубликованном на прошлой неделе, обещают, что это больше не повторится, однако настаивают, что косметику для темнокожих запирали лишь в нескольких магазинах крупнейшей сети США.

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«Для нас это чувствительный вопрос, и мы понимаем беспокойство, которое выразили наши посетители и члены сообщества. Мы приняли решение прекратить практику хранения мультикультурных продуктов для ухода за волосами и кожей — практику, которая применяется примерно в дюжине из наших 4700 магазинах по всей стране, — в отдельных шкафах», — цитирует заявление Walmart CNN. При этом представители сети уточнили, что не приветствуют дискриминацию, но товары действительно хранили запертыми, чтобы предотвратить воровство.

Walmart оказались не единственными, кому пришлось публично заявить о прекращении дискриминационной традиции — позже к сети гипермаркетов присоединились аптечные сети Walgreens и CVS Health.

Борьба темнокожих за свои права привела также к тому, что ритейлеры, продающие средства для ухода за собой, вынуждены пересмотреть, какие товары они продают и каким образом их представляют.

Дело в том, что сторонники движения Black Lives Matter выдвинули требования к крупным сетям магазинов — они призвали следить за тем, чтобы не менее 15% товаров, продающихся в крупных сетях, были произведены компаниями, которыми владеют темнокожие.

Адресатами воззвания, опубликованного на сайте 15percentpledge.org, стали сети супермаркетов Sephora, Target, Whole Foods и Shopbop.

Публично откликнулись на призыв пока только в Sephora — крупной сети косметических магазинов, входящей в группу LVMH. «Мы вдохновлены возможностью откликнуться на “Призыв к 15%”, поскольку мы уверены, что это будет правильно», — заявил CNN Артемиз Патрик, исполнительный вице-президент Sephora, отвечающий за мерчендайзинг. В своем сообщении он уточнил, что развитие сети поставщиков в сторону большего разнообразия станет долгосрочной стратегией сети. Сейчас в магазинах Sephora можно найти продукты только девяти брендов, запущенных темнокожими, — из 290 марок, представленных в сети.

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