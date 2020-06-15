«Жаль Мишу». Как известные люди отреагировали на обращение Ефремова

Источник: Агентство «Москва»
Через четыре дня после громкого ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров, Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова: «Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», — пообещал актер и добавил, что это не попытка откупиться, а попытка «искупить». Также Михаил заверил всех, что ответит за содеянное перед законом:
Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока.
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Двухминутный ролик уже посмотрело больше трех миллионов человек. Как на слова актера отреагировали известные люди?
Сергей Безруков, актер
Смотрю видео с Михаилом! Искренне и по-человечески жаль Мишу! Что это — рок? Судьба? Соболезнования семье погибшего! Это трагедия! Для всех! Михаил сам это понимает и оправдание себе не ищет! Это как кошмарный сон, только наяву!
Александр Цыпкин, писатель
Я очень рад, что основная часть моей аудитории, люди, близкие мне по духу и человеческим ценностям, адекватно и достойно отреагировали на видео Михаила Ефремова, который не стал трусливо бежать от наказания.
Тем же, кто высокомерно заявлял в перерывах между борщом, субботним бездельем и домашней руганью «Не верю» или «Это просто слова», всем этим волшебным, чудесным людям могу сказать: молодцы! Вы элита и надежда нашего общества, моральные авторитеты, это же вы с утра до вечера помогаете жертвам ДТП деньгами и добрым словом, это вы по именам знаете всех тех убийц за рулем, кто за взятки ушел от наказания (а их тысячи), вы же их призываете к ответу, не боясь, потому что душа требует, это же вы бесстрашно спасаете ежедневно сограждан от убийц и насильников, это же вы никогда не давали друзьям садиться пьяными за руль, это вы никогда не совершали никаких человеческих и уголовных преступлений, вы всегда кристально чисты и прозрачны. Вы после кончины проследуете в рай без остановок на суд, просто по мультипасу. Я счастлив, что хоть через коммент «Не верю» я познакомился с вами, потому что, когда придет мой черед и апостол Петр спросит: «Видел ли ты праведников, Александр», я отвечу: «Да, апостол, посмотри в комменты к моему посту с покаянием Михаила Ефремова, они все там, их немного, но они есть».
Владимир Кожевников, сценарист
С одной стороны, на опасном повороте в Москве общество потеряло в ДТП никому не известного курьера из Рязани.
С другой стороны, русская культура, кинематограф, театр, телевидение, миллионы зрителей потеряли (он сам это признал в обращении) заслуженного артиста Михаила Олеговича Ефремова. Теперь вопрос: какая потеря лично для вас, для общества тяжелее?
Эдгард Запашный, артист
Михаил Ефремов! На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов. Мои соболезнования семье погибшего.
Андрей Орлов (Орлуша), поэт
Не спрашивайте меня, почему я никак не реагирую на произошедшее с Ефремовым. Не спрашивайте, почему я не оправдываю и не осуждаю его. В отличие от большинства комментаторов случившегося, я близко знаю Мишу много более 40 лет. Близко. С тех самых пор, когда он ещё хотел стать великаном.
Я видел его, поверьте, всяким. Красивым и уродливым, великим и низким, умным и глупым, талантливым и бездарным. Никогда не видел я Ефремова мелочным, жадным, подлым или лживым. Ни-ко-гда. Я видел его забывшим, как зовут его самого и меня, и друзей, и самых близких, и отца родного. Пусть кто-то из резвящихся сейчас мемуаристов скажет, что с ним самим (не с Ефремовым, а с ним самим) такого не бывало. Я видел его в ситуациях, когда он, Миша, совершал благороднейшие поступки «просто так», для прикола. Для прикола, по определению невозможного и невообразимого большинству из тех, кто сегодня вспоминает «Ефремовские куражи». Вам, гагары, недоступно.
Заткнитесь, фарисеи! Вам глупо говорить про то, что «кто сам без греха». С радостью камни ваши приму и со смехом, ибо без права кидаете вы их! Случилось страшное. Но не «страшное-страшное», а обычное русское страшное. Ежедневное и, не нужно врать себе, никого не удивляющее. Мне лично ужасно жаль Сергея Захарова, погибшего под ударом ефремовского джипа.
Наталья Штурм, певица
Вы верите? Я верю. Многие из нас не знают, как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету… Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна.
Гоша Куценко, актер
Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдаётся мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться Человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя — Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» — слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается… Храни тебя Господь.