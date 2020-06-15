Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян с 1 июля

«Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».
Причиной этого, по мнению экспертов, может стать неопределенность сроков открытия российских границ.
«Сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности. Во-вторых, количество новых случаев коронавируса в РФ по-прежнему велико. Европейские страны, в том числе, и те, для которых важен туризм, не готовы принимать гостей из России. До июля гражданам РФ запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию», — объяснили в ассоциации.
Эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС, отметили в АТОР со ссылкой на материалы Еврокомиссии.
По данным оперативного штаба на 15 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8246 — до 537 210. В общей сложности выздоровели 284 539 человек, зафиксирована 7091 смерть, связанная с коронавирусом.