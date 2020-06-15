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13:22 (мск), источник: RNS

Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян с 1 июля

Россия с большой вероятностью может не войти в список третьих стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Причиной этого, по мнению экспертов, может стать неопределенность сроков открытия российских границ.

«Сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности. Во-вторых, количество новых случаев коронавируса в РФ по-прежнему велико. Европейские страны, в том числе, и те, для которых важен туризм, не готовы принимать гостей из России. До июля гражданам РФ запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию», — объяснили в ассоциации.

В первый список «третьих стран», гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля, вошли Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия.

Эпидемиологическая ситуация в этих государствах аналогична или лучше, чем в ЕС, отметили в АТОР со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

По данным оперативного штаба на 15 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8246 — до 537 210. В общей сложности выздоровели 284 539 человек, зафиксирована 7091 смерть, связанная с коронавирусом.

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