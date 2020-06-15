13:41 (мск), источник: ТАСС Наука
В Млечном Пути насчитали до 36 внеземных цивилизаций
Однако они находятся так далеко от нас, что засечь их при нынешнем развитии технологий практически невозможно.
ТАСС, 15 июня. Более точные расчеты возможного количества внеземных цивилизаций в Млечном Пути показали, что всего в Галактике может существовать до 36 внеземных цивилизаций. Расчеты ученых учитывали характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития все более сложных форм жизни. Результаты работы опубликовал Astrophysical Journal.
«Наша идея заключалась в том, чтобы использовать принципы теории эволюции в космических масштабах. Мы назвали результаты наших расчетов “астробиологическим пределом Коперника”. В соответствии с ними в нашей Галактике должно существовать как минимум несколько дюжин цивилизаций, если на развитие каждой из них уходит около пяти миллиардов лет», — расскзаал один из авторов работы, профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Кристофер Конселис.
Полвека назад американский астроном Фрэнк Дрейк придумал уравнение, с помощью которого можно вычислить количество внеземных цивилизаций в нашей Галактике, а также оценить шансы на контакт с ними. Расчеты Дрейка показали, что их должно быть очень много и что человечество обязательно повстречается с ними.
Однако то, что подобных контактов так и не было, заставило многих ученых того времени, в том числе известного физика Энрико Ферми, усомниться в истинности допущений Дрейка.
Сейчас на этот вопрос нет однозначного ответа. В прошлом ученые предполагали, что отсутствие внеземных цивилизаций может объясняться уникальными условиями для формирования разумной жизни, которые сложились на Земле. Эта гипотеза сейчас кажется ученым маловероятной после открытия множества землеподобных планет у ближайших к нам звезд.
Конселис и его коллеги попытались разрешить «парадокс Ферми», подойдя к нему с точки зрения химической и биологической эволюции. Видимое отсутствие внеземных цивилизаций, предположили ученые, может объясняться тем, что главным ограничителем их формирования могут выступать не конкретные условия на отдельных планетах, а общий уровень химической эволюции Вселенной и скорость развития жизни.
Дело в том, что изначально Вселенная состояла лишь из трех элементов — водорода, гелия и незначительного количества лития. Кислород, углерод, азот и другие элементы, из которых состоят белки и другие «кирпичики жизни», начали накапливаться в ней уже после того, как зажглись и выгорели первые звезды. Иными словами, в Галактике на первых стадиях ее развития просто не было достаточного количества «стройматериалов», которые нужны для формирования планет и «кирпичиков жизни».
Руководствуясь подобной идеей, ученые просчитали различные сценарии рождения внеземных цивилизаций в пределах Млечного Пути, опираясь на знания об эволюции жизни на Земле, которые были получены в последние годы. В результате Конселис и его коллеги вычислили то, как много цивилизаций могло быть в Галактике в принципе за все время ее существования, а также оценили количество возможных «современников» человечества.
Ближайшие из них, по мнению Конселиса и его команды, будут находиться на расстоянии в несколько тысяч световых лет от Земли.
Если это действительно так, то это хорошо объясняет то, почему человечество до сих пор не связалось с ними. С одной стороны, наши наблюдательные приборы не могут уловить радиосигналы или вспышки света с такого расстояния. При этом сами пришельцы, даже если их цивилизация существует значительно дольше человеческой, не будут подозревать о нашем существовании, так как наши радиосигналы будут идти до них еще несколько тысячелетий.
Если же человечеству удастся открыть подобные сигналы в будущем, то это будет означать, как заключает Конселис, что высокоразвитые технологические цивилизации в принципе могут существовать на протяжении очень долгого времени. В этом сегодня сомневаются многие