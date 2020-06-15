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13:41 (мск), источник: ТАСС Наука

В Млечном Пути насчитали до 36 внеземных цивилизаций

Однако они находятся так далеко от нас, что засечь их при нынешнем развитии технологий практически невозможно.

Источник: FelixMittermeier/СС0

ТАСС, 15 июня. Более точные расчеты возможного количества внеземных цивилизаций в Млечном Пути показали, что всего в Галактике может существовать до 36 внеземных цивилизаций. Расчеты ученых учитывали характер химической эволюции Вселенной и типичную скорость развития все более сложных форм жизни. Результаты работы опубликовал Astrophysical Journal.

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«Наша идея заключалась в том, чтобы использовать принципы теории эволюции в космических масштабах. Мы назвали результаты наших расчетов “астробиологическим пределом Коперника”. В соответствии с ними в нашей Галактике должно существовать как минимум несколько дюжин цивилизаций, если на развитие каждой из них уходит около пяти миллиардов лет», — расскзаал один из авторов работы, профессор Ноттингемского университета (Великобритания) Кристофер Конселис.

Полвека назад американский астроном Фрэнк Дрейк придумал уравнение, с помощью которого можно вычислить количество внеземных цивилизаций в нашей Галактике, а также оценить шансы на контакт с ними. Расчеты Дрейка показали, что их должно быть очень много и что человечество обязательно повстречается с ними.

Однако то, что подобных контактов так и не было, заставило многих ученых того времени, в том числе известного физика Энрико Ферми, усомниться в истинности допущений Дрейка.

В результате появился так называемый «парадокс Ферми»: если инопланетяне есть, то почему человечество до их пор не открыло никаких следов их существования?

Сейчас на этот вопрос нет однозначного ответа. В прошлом ученые предполагали, что отсутствие внеземных цивилизаций может объясняться уникальными условиями для формирования разумной жизни, которые сложились на Земле. Эта гипотеза сейчас кажется ученым маловероятной после открытия множества землеподобных планет у ближайших к нам звезд.

Эволюция внеземной жизни

Конселис и его коллеги попытались разрешить «парадокс Ферми», подойдя к нему с точки зрения химической и биологической эволюции. Видимое отсутствие внеземных цивилизаций, предположили ученые, может объясняться тем, что главным ограничителем их формирования могут выступать не конкретные условия на отдельных планетах, а общий уровень химической эволюции Вселенной и скорость развития жизни.

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Дело в том, что изначально Вселенная состояла лишь из трех элементов — водорода, гелия и незначительного количества лития. Кислород, углерод, азот и другие элементы, из которых состоят белки и другие «кирпичики жизни», начали накапливаться в ней уже после того, как зажглись и выгорели первые звезды. Иными словами, в Галактике на первых стадиях ее развития просто не было достаточного количества «стройматериалов», которые нужны для формирования планет и «кирпичиков жизни».

Руководствуясь подобной идеей, ученые просчитали различные сценарии рождения внеземных цивилизаций в пределах Млечного Пути, опираясь на знания об эволюции жизни на Земле, которые были получены в последние годы. В результате Конселис и его коллеги вычислили то, как много цивилизаций могло быть в Галактике в принципе за все время ее существования, а также оценили количество возможных «современников» человечества.

Оказалось, что всего в Млечном Пути могло существовать от 475 до 928 цивилизаций, однако сейчас, как предполагают астрономы, их число не превышает трех дюжин.

Ближайшие из них, по мнению Конселиса и его команды, будут находиться на расстоянии в несколько тысяч световых лет от Земли.

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Если это действительно так, то это хорошо объясняет то, почему человечество до сих пор не связалось с ними. С одной стороны, наши наблюдательные приборы не могут уловить радиосигналы или вспышки света с такого расстояния. При этом сами пришельцы, даже если их цивилизация существует значительно дольше человеческой, не будут подозревать о нашем существовании, так как наши радиосигналы будут идти до них еще несколько тысячелетий.

Если же человечеству удастся открыть подобные сигналы в будущем, то это будет означать, как заключает Конселис, что высокоразвитые технологические цивилизации в принципе могут существовать на протяжении очень долгого времени. В этом сегодня сомневаются многие астробиологи-теоретики, которые объясняют подобным образом отсутствие видимых «братьев по разуму» в близлежащем космосе и предрекающие схожую судьбу земной цивилизации.

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