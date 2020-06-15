14:00 (мск), источник: Интерфакс
Песков посоветовал россиянам смотреть парад Победы по телевизору
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU — В Кремле рекомендуют москвичам посмотреть парад Победы по телевидению, чтобы увидеть все нюансы, заявил
«Конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная или проход военных соединений или прокат военной техники. По телевидению это видно все гораздо более красочно», — сказал Песков журналистам в понедельник.
Он отметил, что каждый желающий не может прийти на Красную площадь, чтобы посмотреть парад. «Мы знаем, что очень много граждан собираются на маршрутах следования военной техники там, где это возможно с точки зрения безопасности», — сказал Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в день проведения парада Победы 24 июня в столице не планируется массовых праздничных мероприятий.
«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники, у нас пока запрещены массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12-го (июня, День России — ИФ), и в день парада. Но лучше это посмотреть по телевизору. Но никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал он.
По словам Собянина, в нынешних условиях рискованно проводить