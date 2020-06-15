14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцев предупредили о нашествии тли
Она угрожает не только фермерам, но и автомобилистам.
2020 год продолжает подбрасывать людям сюрпризы. В середине июня ученые предупредили жителей Великобритании о небывалом нашествии тли. Этих зеленых мушек всегда много в июне и июле, но в этом году, по данным специалистов, их число намного превышает обычные показатели.
Если обычные люди могут не заметить этих крошечных существ, то фермерам и автомобилистам нужно быть очень внимательными.
Дело в том, что зеленые мушки выделяют, так называемую, медвяную падь — сладкую жидкость, которая появляется на листьях деревьев и может капать с них вниз.
Именно ее и нужно опасаться автолюбителям. Падая на машину, капли пади начинают быстро гнить и
Екатерина Гура