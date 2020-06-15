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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцев предупредили о нашествии тли

Она угрожает не только фермерам, но и автомобилистам.

Источник: @guyver1986

2020 год продолжает подбрасывать людям сюрпризы. В середине июня ученые предупредили жителей Великобритании о небывалом нашествии тли. Этих зеленых мушек всегда много в июне и июле, но в этом году, по данным специалистов, их число намного превышает обычные показатели.

Если обычные люди могут не заметить этих крошечных существ, то фермерам и автомобилистам нужно быть очень внимательными.

Тля не только способна оставить жителей без урожая, но и повредить корпуса машин, пишет Bristol Post.

Дело в том, что зеленые мушки выделяют, так называемую, медвяную падь — сладкую жидкость, которая появляется на листьях деревьев и может капать с них вниз.

Именно ее и нужно опасаться автолюбителям. Падая на машину, капли пади начинают быстро гнить и из-за высокой кислотности разъедают лакокрасочное покрытие. Кстати, они настолько опасны, что могут повредить даже кровельное покрытие.

Екатерина Гура

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