Коронавирус: гигантские очереди у магазинов в Англии

Это подразумевает, что кассир должен быть огражден пластиковым экраном, а отметки на полу будут предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в два метра.
Посетителей магазинов попросят брать товары в руки только в том случае, если они собираются их приобрести. Корзинки будут дезинфицировать после каждого использования.
В большинстве магазинов одежды примерочные будут закрыты. Книжные магазины пообещали отправлять в карантин книги, которые покупатели брали в руки, но не купили. В ювелирных магазинах появятся устройства с ультрафиолетом для дезинфекции продукции.
Британские власти по просьбе бизнес-сектора начали пересмотр правила о необходимости соблюдения двухметровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле, как ожидается, откроются рестораны, бары, кафе — их владельцы уверяют, что выполнение правила 2-х метров приведет к убыткам и банкротствам.
Воспользоваться общественным транспортом в Англии теперь можно только при наличии маски для лица. На станциях метро и железнодорожного транспорта будут дежурить полицейские, которые будут следить за выполнением правила.
За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Исключение сделано для людей с ограниченными возможностями, тех, кому ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, и детей до 11 лет. Обязательными маски отныне станут и в больницах.
Британцев призывают проявлять внимание к одиноким друзьям, родственникам, престарелым соседям и всем, кто находится в группе риска. В стране проводится неделя по привлечению внимания к одиноким людям.
«Последние несколько месяцев тема одиночества стала очень актуальной», — заявила член правительства баронесса Диана Бэрран, известная в стране благодаря своей благотворительной деятельности.
«У всех нас есть обязанность в том, что касается проявления доброты, заботы друг о друге, и в то время, как некоторые из нас возвращаются к нормальной жизни, мы не можем забывать о тех, кто вынужден еще оставаться дома и чувствует себя одиноко», — сказала она.