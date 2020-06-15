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20:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: гигантские очереди у магазинов в Англии

Английские магазины могут возобновить работу после почти трехмесячного перерыва при условии, что в них будут соблюдаться строгие меры социального дистанцирования.

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Источник: GETTY IMAGES

Это подразумевает, что кассир должен быть огражден пластиковым экраном, а отметки на полу будут предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в два метра.

Посетителей магазинов попросят брать товары в руки только в том случае, если они собираются их приобрести. Корзинки будут дезинфицировать после каждого использования.

В большинстве магазинов одежды примерочные будут закрыты. Книжные магазины пообещали отправлять в карантин книги, которые покупатели брали в руки, но не купили. В ювелирных магазинах появятся устройства с ультрафиолетом для дезинфекции продукции.

Источник: GETTY IMAGES

Британские власти по просьбе бизнес-сектора начали пересмотр правила о необходимости соблюдения двухметровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле, как ожидается, откроются рестораны, бары, кафе — их владельцы уверяют, что выполнение правила 2-х метров приведет к убыткам и банкротствам.

Воспользоваться общественным транспортом в Англии теперь можно только при наличии маски для лица. На станциях метро и железнодорожного транспорта будут дежурить полицейские, которые будут следить за выполнением правила.

За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Исключение сделано для людей с ограниченными возможностями, тех, кому ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, и детей до 11 лет. Обязательными маски отныне станут и в больницах.

Внимание к одиноким

Британцев призывают проявлять внимание к одиноким друзьям, родственникам, престарелым соседям и всем, кто находится в группе риска. В стране проводится неделя по привлечению внимания к одиноким людям.

Источник: Reuters

«Последние несколько месяцев тема одиночества стала очень актуальной», — заявила член правительства баронесса Диана Бэрран, известная в стране благодаря своей благотворительной деятельности.

«У всех нас есть обязанность в том, что касается проявления доброты, заботы друг о друге, и в то время, как некоторые из нас возвращаются к нормальной жизни, мы не можем забывать о тех, кто вынужден еще оставаться дома и чувствует себя одиноко», — сказала она.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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