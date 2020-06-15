15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Каира добавляет себя на фото знаменитостей и в кадры из фильмов
Выглядит это очень убедительно.
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Выглядит это очень убедительно.
У 23-летнего жителя Каира по имени Омар Абу Гебаша есть веселое хобби — с помощью фотошопа он добавляет себя на фото звезд кино и спорта, а также в известные фильмы и сериалы.
Таким образом Омар «подружился» с Месси, Роналду и актрисами сериала «Игра престолов». Кроме того, он «составил компанию» Железному человеку, Форест Гампу и героям «Крестного отца».
Екатерина Гура