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22:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Мы предотвратили убийство». Как сторонник Black Lives Matter спас участника демонстрации крайне правых

Лондонский тренер по фитнесу Патрик Хатчинсон, который на плечах вынес из агрессивной толпы участника демонстрации крайне правых, рассказал Би-би-си, что спас этого человека от возможной гибели.

Источник: Reuters

Лондонский тренер по фитнесу Патрик Хатчинсон, который на плечах вынес из агрессивной толпы участника демонстрации крайне правых, рассказал Би-би-си, что спас этого человека от возможной гибели.

Фотография Хатчинсона, сделанная в ходе субботних столкновений в Лондоне между крайне правыми и сторонниками движения Black Lives Matter, распространилась в интернете. Ее также опубликовали многие британские и американские средства массовой информации.

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В минувшую субботу на Трафальгарской площади в центре Лондона и в Гайд-парке состоялись демонстрации в защиту прав чернокожих, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе, штат Миннесота.

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Одновременно на Уайтхолл (улицу, где расположены британские министерства) и к зданию парламента вышли правые активисты и футбольные болельщики. Они утверждали, что намерены защитить от осквернения памятник Уинстону Черчиллю, а также другие монументы, которые некоторые участники Black Lives Matter отождествляют с расизмом и колониализмом. Поскольку в предыдущие выходные на памятнике Черчиллю появились граффити, в этот раз он был закрыт фанерными плитами.

В результате в некоторых точках Лондона произошли стычки между сторонниками противоположных взглядов, а также между правыми и полицейскими. Около 100 человек были задержаны.

Что случилось

Свидетелем одной из стычек стал Патрик Хатчинсон и несколько его друзей, которые принимали участие в демонстрациях движения Black Lives Matter.

Они находились около комплекса Southbank Centre в районе вокзала Ватерлоо на Южном берегу Темзы, когда на ступенях, ведущих к входу в здание, вспыхнула перебранка между активистами Black Lives Matter и, по словам Хатчинсона, «крайне правыми и футбольными хулиганами».

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Хатчинсон и его друзья увидели, что в какой-то момент один из противников движения Black Lives Matter оказался на тротуаре.

Я был дальше от места инцидента, чем остальные ребята [друзья Хатчинсона], и в начале толком не видел, что происходит, — рассказал Би-би-си Хатчинсон. — Потом хулиганы разбежались, а один из них замешкался, все накинулись на него, и он упал. Ребята подбежали и создали вокруг него барьер, чтобы его не затоптали.

«Я подоспел последним, перебросил его через плечо, как делают пожарные, и вынес оттуда. Ребята прикрывали меня и того парня», — говорит Хатчинсон, добавляя, что другие люди из толпы до последнего пытались ударить свою жертву.

«Я только понял, что на земле лежит человек. Если бы мы не вмешались, это добром бы не кончилось. Так что у меня не было других мыслей, кроме того, как выбраться в безопасное место», — вспоминает Хатчинсон.

Предотвращенное убийство

«Я спасал там две жизни — человека, которого могли раздавить или забить до смерти, и того молодого парня, которому грозил бы за это пожизненный срок», — сказал Би-би-си один из друзей Хатчинсона Пьер Ной.
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Некоторые британские журналисты называют спасенного Хатчинсоном человека активистом крайне правых организаций, однако достоверных данных о его личности нет. Со своими спасителями он не говорил, после инцидента они его не видели.

Поводом для протестных выступлений во многих странах стала гибель 25 мая чернокожего американца Джорджа Флойда. В ходе задержания полицейский Дерек Шовин придавил коленом его шею и не отпускал около девяти минут. Шовину предъявлено обвинение в убийстве без предварительного умысла, а трем присутствовавшим при этом коллегам — в попустительстве.

Глава полиции Атланты покинет пост. Ее подчиненный застрелил афроамериканца.

Патрик Хатчинсон говорит, что Джордж Флойд сегодня был бы жив, если бы остальные полицейские вовремя вмешались, как это сделали в субботу он и его друзья.

«Мы сделали то, что должны были сделать — предотвратили убийство человека», — говорит он.

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