Одна маска — для воды, другая — для суши: как европейские курорты готовятся к пляжному сезону

11 июня Европейская комиссия призвала государства ЕС открыть внутренние границы с 15 июня, а с 1 июля позволить гражданам других государств (правда, далеко не всех) посетить Европу, открыв и внешние границы. Европейская комиссия призывает своих членов утвердить список стран, для которых загорится зеленый свет. Понятно, что условием вхождения в список станет низкий уровень заболеваемости вирусом.
Европу можно понять: на страны Евросоюза приходится 50% мирового туризма, на кону 100 млн рабочих мест. К тому же кривая заболеваемости COVID-19 в Европе оптимистично снижается, а это вселяет надежду, что предстоящий летний сезон не пропадет, и европейские отпускники смогут отправиться в путешествия, соблюдая строгие меры предосторожности и чаще всего в рамках границ своих государств или государств, образующих так называемые туристические альянсы (travel bubbles) с сопоставимо низкими показателями заболеваемости. Россиян пока просят не беспокоиться.
По странам: Греция, Испания, Италия, Португалия, Кипр, Франция, Словения, Норвегия
Благополучная в отношении уровня заболеваемости Греция, чья экономика в большой степени завязана на туризм, 15 июня открывает аэропорты в Афинах и Салониках для международных рейсов, в том числе из некоторых стран, не являющихся членами Европейского Союза. С 1 июля международные рейсы начнут принимать все греческие аэропорты.
Испания не менее сильно завязана на туризм — в 2019 году ее посетили рекордные 84 млн туристов. Но на нее пришелся мощный удар эпидемии, и пока страна готова принять только соседей из Франции и Португалии, и то не ранее 22 июня, когда закончится период чрезвычайного положения. Прибывающие в страну жители других стран должны пройти 14-дневный карантин. Но 1 июля страна, скорее всего, откроет границы для международного туризма.
В свою очередь Франция поднимает пограничный шлагбаум для стран — членов ЕС 15 июня, но оставляет за собой право подвергнуть добровольному карантину путешественников из других стран, если посчитает это необходимым. В настоящее время это требование действует в отношении испанцев и британцев.
Италия, одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран, уже c 3 июня принимает у себя граждан стран — членов ЕС.
Кипр, пользующийся особой популярностью у жителей Великобритании и России, принимать их этим летом, скорее всего, не будет в силу сложной эпидемиологической ситуации в этих странах. Для всех других въезжающих на остров до 20 июня обязательна справка об отрицательном тесте на COVID.
Португалия принимает только приезжающих из Испании и только с рабочими целями. Вопрос, когда будут сняты ограничения для въезда представителей других стран, пока остается открытым, и возможно любителям португальских пляжей придется отложить поездку до следующего года.
Черногория приглашает к себе путешественников из разных стран, но с единственным условием — уровень заболеваемости в их странах не должен превышать 25 на 100 000 жителей.
Норвегия не закрывала свои аэропорты во время эпидемии, и те, кто живет и работает в стране, имеют право свободного въезда. Вообще же норвежские власти настоятельно рекомендуют своим жителям отказаться от зарубежных поездок по крайней мере до третьей декады августа.
Однако Словакия уже с 10 июня приглашает к себе норвежских граждан, как и граждан многих других европейских стран. Но зато по возвращении на родину норвежцев, например, ждет 10-дневный карантин.
По отелям
Перелеты, проживание в отелях, посещение ресторанов и баров составляют то, что мы называем путешествием. По мере открытия границ восстанавливаются воздушные связи между странами, а отели, многие из которых были закрыты во время карантина, распахивают свои, предварительно продезинфицированные, двери.
Эта новая реальность с обязательным социальным дистанцированием во всех общественных зонах со специальной разметкой и письменными напоминаниями на каждом шагу идет вразрез с основополагающим принципом отельного бизнеса, который делает основной акцент на личностном подходе к каждому гостю.
«Для индустрии гостеприимства последствия мер по социальному дистанцированию будут серьезными как для нас, отельеров, так и для гостей. Поэтому мы должны искать варианты, гарантирующие персонифицированный подход для гостей», — говорит Сара Мильоре, директор по коммуникациям в Италии компании Marriott International.
Здесь все средства хороши, в том числе и забавные. Так, например, в знаменитом отеле Grand Hotel Tremezzo на озере Комо в Италии каждому гостю по прибытии будет вручаться пакет с санитайзером и дизайнерской шелковой маской для лица.
Температурный контроль на входе, включая термографические камеры, персонал в масках и перчатках, перегородки на стойках регистрации, полная перестановка мебели в лобби для обеспечения безопасной дистанции, санитайзеры для рук и индивидуальные комплекты защиты на каждом шагу, горничные, занятые бесконечной дезинфекцией ручек, кнопок и выключателей, конечно, вселяют чувство безопасности в гостей, но такая обстановка мало напоминает прежние уютные отельные холлы с улыбчивым персоналом.
Отели разрабатывают свои протоколы в соответствии с национальными требованиями. Так, Министерство здравоохранения Турции предписывает отелям использование хлорки при уборке номеров. Белье в номерах должно раскладываться и собираться без встряхивания, с тем чтобы избежать распространения частичек пыли, которые могут содержать вирус, а на посещение открытых бассейнов должна быть предварительная запись.
Гостиничный гигант Marriott International, управляющий более чем 3200 отелями по всему миру, создал специальный комитет по чистоте. Он разработал около 200 протоколов по безопасности и взаимодействию с гостями в своих отелях. В частности, они предписывают использование передовых дезинфекционных технологий в уборке помещений, включая электростатические распылители с высокоэффективными средствами больничного класса. Сейчас тестируют метод с использованием ультрафиолета. Таким образом предполагается дезинфицировать ключи от номеров.
Ресторанное обслуживание в отелях также претерпевает болезненные перемены. Во-первых, понятие завтрака по системе «шведский стол», по-видимому, надолго ушло из отельного обихода.
Официанты и повара в перчатках и масках, социальная дистанция в 1,5−2 метра между столиками с обязательным предварительным бронированием, цифровые или одноразовые меню, преобладание блюд с термической обработкой — реалии лета-2020 в отельных ресторанах.
По пляжам
Пляжи на морском побережье, скорее всего, будут выглядеть непривычно пустынными из-за строго ограниченного количества лежаков и шезлонгов в соответствии с правилами социального дистанцирования. Отели вводят в обиход мобильные приложения, при помощи которых пляжные места бронируются. Расстояние между распростертыми под жарким солнцем телами должно быть от 2 до 4 метров. И еще одна маленькая деталь…
Любители загара должны смириться с его отсутствием на лице из-за обязательной маски, которую рекомендуется снимать только во время купания в море.
На кого рассчитывают отели этим летом? Недавнее исследование Международной ассоциации воздушного транспорта показало, что 60% опрошенных подождут пару месяцев после окончания эпидемии, прежде чем совершить воздушный перелет, а 40% опрошенных готовы ждать по крайней мере шесть месяцев.
А в недавнем отчете федерации итальянской ассоциации отелей и туризма говорится, что в настоящее время в Италии открыты всего 40% отелей в связи с низким спросом и стремящимся к нулю уровнем бронирований. Ожидается, что в августе по крайней мере 20% итальянских отелей так и не откроются.
Говорит Сара Мильоре: «Мы полагаем, что сначала люди захотят путешествовать в своем регионе. Поэтому мы сосредоточимся на итальянском туристическом рынке, а только затем на европейском. У нас есть специальные предложения для путешественников, предпочитающих отдыхать недалеко от дома».
St. Regis Rome, легендарный отель, открытый в 1894 году Цезарем Ритцем, предлагает несколько вариантов так называемого неспешного путешествия (slow travel), где гости на несколько дней погружаются в атмосферу римского образа жизни с неспешными пешими прогулками и посиделками в тавернах и кафе.
Испанский отель Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, авангардный дизайн которого создал архитектор Франк Гери, расположен в винодельческом регионе Ла Риоха. В этом сезоне он также ориентируется на внутренний туризм. Местные путешественники могут выбрать различные варианты отдыха, как, например, однодневный Spa Caudalie package, где расслабляющий отдых в спа-центре (с необходимыми мерами безопасности) совмещается с туром по местным винодельням.
Скажутся ли все эти изменения на отпускных планах европейцев? Перефразируя классика, стремятся ли они к летним путешествиям с таким исступлением истосковавшихся за время карантина душ, что будут готовы терпеть ограничивающие свободу меры безопасности и подавлять обоснованную тревогу по поводу возможности новой вспышки вируса?
Катаржина Хейм, директор по продажам отеля Marqués de Riscal, a Luxury Collection Hotel, настроена оптимистично: «Спрос на внутреннем туристическом рынке постепенно увеличивается: в настоящее время у нас уже 200 бронирований на июль и август».