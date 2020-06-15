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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые считают, что первые вакцины не остановят распространение COVID-19

Ученые, опрошенные Bloomberg, считают, что первые вакцины от коронавируса, которые появятся на рынке, не помогут остановить распространение COVID-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 15.06
Инфицировано537 210+8 246
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8853
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Скончалось7 091+143
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Выздоровело284 539+4 489
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Скончалось433 959+3 354
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2.0615.06
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Источник: Агентство «Москва»

По словам профессора Имперского колледжа в Лондоне Робина Шэттока, первые вакцины, скорее всего, будут ограниченного действия, учитывая, что власти и ученые стараются как можно скорее выпустить их для борьбы с пандемией.

И тогда главным вопросом будет, что же самое важное из характеристик для вакцины: «Защита от заражения? Или защита от болезни? Или защита от тяжелых симптомов? Вполне вероятно, что крайне полезной окажется вакцина, которая защищает только от тяжелых симптомов заболевания», — заявил профессор Шэтток.

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«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования», — считает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.

Как отмечает агентство, даже готовые и давно используемые вакцины не дают 100% гарантии того, что человек не заразится инфекционным заболеванием, от которого он делал прививку. Например, 3% привитых от кори людей все равно заболевают ей и способны заражать других.

«Я полагаю, что люди, после того как сделают прививку, подумают: “Теперь я могу вернуться к нормальной жизни, все будет в порядке”, — заявил эксперт по разработке лекарственных препаратов и заместитель ректора Университета Вашингтона в Сент-Луисе Майкл Кинч.— Не все будут осознавать, что они все еще могут быть переносчиками болезни».

Кирилл Сарханянц

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