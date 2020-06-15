Ученые считают, что первые вакцины не остановят распространение COVID-19

По словам профессора Имперского колледжа в Лондоне Робина Шэттока, первые вакцины, скорее всего, будут ограниченного действия, учитывая, что власти и ученые стараются как можно скорее выпустить их для борьбы с пандемией.
И тогда главным вопросом будет, что же самое важное из характеристик для вакцины: «Защита от заражения? Или защита от болезни? Или защита от тяжелых симптомов? Вполне вероятно, что крайне полезной окажется вакцина, которая защищает только от тяжелых симптомов заболевания», — заявил профессор Шэтток.
«Вакцины должны защищать от самой болезни, и не обязательно — от инфицирования», — считает иммунолог американской фармкомпании Scripps Research.
Как отмечает агентство, даже готовые и давно используемые вакцины не дают 100% гарантии того, что человек не заразится инфекционным заболеванием, от которого он делал прививку. Например, 3% привитых от кори людей все равно заболевают ей и способны заражать других.
«Я полагаю, что люди, после того как сделают прививку, подумают: “Теперь я могу вернуться к нормальной жизни, все будет в порядке”, — заявил эксперт по разработке лекарственных препаратов и заместитель ректора Университета Вашингтона в
Кирилл Сарханянц