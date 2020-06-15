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16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британская семья нашла у себя во дворе странное гигантское насекомое

Оно может оказаться азиатским «шершнем-убийцей».

28-летняя Саманта Стоунли из британского города Халл в середине июня увидела у себя во дворе очень необычное огромное насекомое, которое, немного покружив в воздухе, замертво упало возле нее.

По словам британки, насекомое было около 10 сантиметров в длину, имело желтые лапы, полосатое тело и было похоже на гигантского жука. Саманта призналась, что никогда раньше не видела таких больших насекомых, а потому сильно испугалась.

Как пишет издание Mirror, накануне похожее насекомое нашли мертвым во дворе дома в другом конце города. По словам специалистов, эти гигантские «жуки» вполне могут оказаться азиатским «шершнем-убийцей», который является смертельно опасным как для насекомых и животных, так и для людей.

На территории Великобритании эти насекомые еще не встречались, но после их появления на территории США специалисты не исключают возможности их дальнейшего распространения по миру.

Екатерина Гура

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