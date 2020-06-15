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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

При сносе статуи в США рабочие нашли бутылку виски 1936 года

Там же была спрятана и старая газета

Фоторепортаж
Расовый бумеранг

Из-за продолжающихся в Америке протестов против расизма, во многих городах стали сносить памятники деятелей, сражавшихся во времена Гражданской войны на стороне рабовладельческого Юга.

Так, консультативная комиссия по историческим объектам Кентукки в пятницу, 12 июня, проголосовала за удаление из Капитолия статуи Джефферсона Дэвиса, который был первым и единственным президентом Конфедеративных штатов Америки.

При демонтаже памятника рабочие обнаружили спрятанные в основании артефакты — бутылку виски Glenmore Kentucky 1936 года и выпуск газеты State Journal от 20 октября того же года (вышедшую в день установки памятника), пишет New York Post.

Бутылка была пуста. А кто оставил такое «послание потомкам», пока остается загадкой.

Сообщается, что статуя Дэвиса будет перенесена в государственный парк на его родине в Фэрвью, штат Кентукки.

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