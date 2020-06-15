При сносе статуи в США рабочие нашли бутылку виски 1936 года

Из-за продолжающихся в Америке протестов против расизма, во многих городах стали сносить памятники деятелей, сражавшихся во времена Гражданской войны на стороне рабовладельческого Юга.
Так, консультативная комиссия по историческим объектам Кентукки в пятницу, 12 июня, проголосовала за удаление из Капитолия статуи Джефферсона Дэвиса, который был первым и единственным президентом Конфедеративных штатов Америки.
При демонтаже памятника рабочие обнаружили спрятанные в основании артефакты — бутылку виски Glenmore Kentucky 1936 года и выпуск газеты State Journal от 20 октября того же года (вышедшую в день установки памятника), пишет New York Post.
Бутылка была пуста. А кто оставил такое «послание потомкам», пока остается загадкой.
Сообщается, что статуя Дэвиса будет перенесена в государственный парк на его родине в Фэрвью, штат Кентукки.