«Это один и тот же вирус». Глава «Биокад» опроверг «злые» мутации COVID-19

«По нашему мнению, там совершенно незначительные мутации, и это один и тот же вирус, который циркулирует по многим континентам. А те мутации, которые накапливаются, не являются системными», — заявил он в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июня.
По его словам, вирус не заинтересован убивать своего хозяина.
«Он недавно попал к нам из дикой природы. Он фактически приспосабливается к жизни в организме человека. И эти мутации направлены на то, чтобы он меньше плохих последствий создавал для хозяина и дальше распространялся».
Всемирная организация здравоохранения добавила девять российских разработок вакцин против COVID-19 в перечень перспективных. Разработчиком двух из них и индустриальным партнером еще одной выступает петербургская фармацевтическая компания «Биокад». Дмитрий Морозов ранее в интервью «Фонтанке» рассказал, что уверен, что прививки помогут победить эпидемию, несмотря на мутации вируса.