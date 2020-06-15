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21:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 15 июня

Как европейские курорты готовятся к пляжному сезону во время пандемии, какие осложнения возникают после коронавируса и сколько будет стоить для производителей вакцина от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 15.06
Инфицировано537 210+8 246
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
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8855
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2.0615.06
Скончалось7 091+143
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182
3.06
178
4.06
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6.06
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114
14.06
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15.06
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2.0615.06
Выздоровело284 539+4 489
2.06
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3.06
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15.06
4489
2.0615.06
Инфицировано7 963 453+124 620
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102284
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111262
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Скончалось434 432+3 207
2.06
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3.06
4678
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4843
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Выздоровело3 809 566+74 373
2.06
58328
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37104
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63842
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131417
7.06
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8.06
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10.06
92266
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13.06
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14.06
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Пожарный распыляет дезинфицирующее средство в Музее изобразительных искусств и керамики перед перед открытием в Джакарте, Индонезия | Источник: AP 2020

Прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с 1 мая

За минувшие сутки врачи выявили у 8 246 случаев коронавируса. Умерли 143 пациента, всего летальных исходов — 7 091. Выздоровели еще 4 489 человек, всего вылечившихся уже 284 539. Суточный прирост в понедельник стал самым низким с 1 мая (тогда, полтора месяца назад, в стране было зафиксировано 7933 случая, и на следующий день показатель резко вырос до 9,6 тыс.).

Все российские регионы могут рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Владимир Путин считает необходимым принять новые меры поддержки граждан и экономики, в частности касающиеся работающих россиян старше 65 лет. Президент также призвал не забывать о долгосрочных планах и стратегических задачах развития экономики страны. В целом, по словам главы государства, работа по восстановлению экономики «идет достаточно ритмично».

Во всех микрорайонах Пекина введен «режим военного времени»

По данным на 15 июня, в столице Китая зарегистрировано 79 случаев заражения COVID-19 после вспышки заболевания на оптовом рынке «Синьфади». Около 200 тыс. человек, посещавших рынок после 30 мая, проверят на коронавирус. Власти уверены, что смогут держать ситуацию под контролем.

Ученые считают, что первые вакцины не остановят распространение COVID-19

По словам профессора Имперского колледжа в Лондоне Робина Шэттока, первые вакцины, скорее всего, будут ограниченного действия, учитывая, что власти и ученые стараются как можно скорее выпустить их для борьбы с пандемией. Известно, что даже готовые и давно используемые вакцины не дают 100% гарантии того, что человек не заразится инфекционным заболеванием, от которого он делал прививку.

Италия, Франция, Германия и Нидерланды, вошедшие в состав созданного для разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 альянса (Inclusive Vaccine Alliance, IVA), заплатят компании AstraZeneca за выпуск 300 млн доз €750 млн. По данным Минздрава Италии, вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, при этом первыми ее получат люди, относящиеся к группам риска.

Себестоимость одной дозы составит €2,5.

Генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов заявил, что нельзя говорить о «европейском» и «азиатском» COVID-19 и «злых» мутациях коронавируса. Это одна и та же инфекция. По его словам, вирус не заинтересован убивать своего хозяина.

Он недавно попал к нам из дикой природы. Он фактически приспосабливается к жизни в организме человека. И эти мутации направлены на то, чтобы он меньше плохих последствий создавал для хозяина и дальше распространялся.
Дмитрий Морозов
генеральный директор «Биокад»
Мужчина на одном из открывшихся пляжей Пальмы-де-Майорка, Испания | Источник: AP 2020

Одна маска — для воды, другая — для суши: как европейские курорты готовятся к пляжному сезону

Европа открывает пляжный сезон. Маска на лице вплоть до погружения в воду, в бассейн по предварительной записи, уборка номеров в отеле с хлоркой, дезинфекция ключей ультрафиолетом — что ждет счастливчиков на курортах этим летом.

11 июня Европейская комиссия призвала государства ЕС открыть внутренние границы с 15 июня, а с 1 июля позволить гражданам других государств (правда, далеко не всех) посетить Европу, открыв и внешние границы. Россиян пока просят не беспокоиться.

Греция начинает пускать туристов. Во время пандемии коронавируса улицы самых посещаемых островов Греции были пусты. С понедельника границы снова открываются. Ждут ли местные жители возвращения туристов?

Коронавирус в Англии: Шопинг по новым правилам

Английские магазины могут возобновить работу после почти трехмесячного перерыва при условии, что в них будут соблюдаться строгие меры социального дистанцирования. Британские власти по просьбе бизнес-сектора начали пересмотр правила о необходимости соблюдения двухметровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле, как ожидается, откроются рестораны, бары, кафе — их владельцы уверяют, что выполнение правила 2-х метров приведет к убыткам и банкротствам.

Открывшийся Национальный археологический музей в Афинах, Греция | Источник: AP 2020

Врач назвала распространенное осложнение у переболевших COVID-19

Коронавирус, проникая в организм, поражает не только клетки слизистой органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, но и ткани центральной нервной системы, рассказала кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова. Одним из последствий таких изменений в организме может стать нарушение терморегуляции, которое приводит к ощущению озноба даже после выздоровления.

Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в апреле—мае по отношению к марту сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 63%. А после окончания пандемии коронавируса россияне хотели бы зарабатывать в среднем по 74 тыс. рублей в месяц, показал опрос.

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