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06:21 (мск), источник: Известия

«Евровидение» объявило даты проведения конкурса в 2021 году

Два полуфинала международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021 году пройдут 18 и 20 мая в Роттердаме. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщается на сайте конкурса.

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Источник: Известия

«Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — 22 мая 2021 года», — отметили организаторы конкурса.

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65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».

Участники «Евровидения-2020» смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню.

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