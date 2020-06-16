«Евровидение» объявило даты проведения конкурса в 2021 году

«Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала состоятся 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал — 22 мая 2021 года», — отметили организаторы конкурса.
65-й международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
Вместо него 16 мая было проведено онлайн-шоу со всеми участниками отмененного «Евровидения-2020».
Участники «Евровидения-2020» смогут выступить в следующем году, но с условием, что им нужно будет написать новую песню.